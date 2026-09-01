Το ΝΟΗΣΙΣ παρουσιάζει την ιστορία και το μέλλον της τεχνολογίας στην 90η ΔΕΘ

Με μια παρουσία που συνδυάζει τη μνήμη της τεχνολογικής εξέλιξης με τα μεγάλα ερωτήματα του αύριο, το ΝΟΗΣΙΣ συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στο Περίπτερο 7 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προσκαλεί το κοινό σε μια ανοιχτή εμπειρία γνωριμίας με την επιστήμη, την καινοτομία και τον πολιτισμό της τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο της συμμετοχής του βρίσκεται η προβολή της νέας έκθεσης του Μουσείου Τεχνολογίας με τίτλο «Τεχνολογία: Τα εργαλεία που άλλαξαν τον κόσμο». Η εγκατάσταση ξεδιπλώνεται σε τρεις άξονες: μια πανοραμική εικονική περιήγηση 360° στον χώρο του Μουσείου Τεχνολογίας, ένα σπάνιο ιστορικό τεκμήριο από τον IBM 1620, τον πρώτο υπολογιστή που λειτούργησε στη Βόρεια Ελλάδα, στο ΑΠΘ, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, και ένα βίντεο-στοχασμό που μετατρέπει την επίσκεψη σε αφορμή διαλόγου για την ηθική της τεχνολογίας, τα όριά της και το κοινωνικό της αποτύπωμα.

Πρόκειται για μια πρόταση που δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση τεχνολογικών επιτευγμάτων. Στόχος της είναι να προσφέρει εμπειρία, συναίσθημα και συνείδηση, αναδεικνύοντας την τεχνολογία ως ανθρώπινη ιστορία, κοινωνική πρόκληση και εργαλείο προόδου. Την παρουσία του ΝΟΗΣΙΣ συμπληρώνει συμβολικά η BMW Isetta, το εμβληματικό μικροσκοπικό όχημα της δεκαετίας του 1950 από τη συλλογή του Μουσείου Τεχνολογίας, που θυμίζει πως η καινοτομία συχνά ξεκινά από τολμηρές ιδέες και απρόσμενες μορφές σχεδιασμού.

Οκτώ θεματικές δράσεις στο κεντρικό stage

Πέρα από την εκθεσιακή εγκατάσταση, το ΝΟΗΣΙΣ οργανώνει στο κεντρικό stage του Περιπτέρου 7 ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα οκτώ θεματικών εκδηλώσεων. Από την Τεχνητή Νοημοσύνη στις τέχνες και τη δημιουργική βιομηχανία, μέχρι την κυβερνοασφάλεια, την ανοιχτή καινοτομία, τη συμμετοχή των πολιτών στην έρευνα, τις γυναίκες στην επιστήμη, τη μαθητική δημιουργικότητα και τη φυσική επιστήμη, το πρόγραμμα επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν άμεσα την κοινωνία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Η αυλαία των δράσεων ανοίγει με το AI Talks #6 – Πολιτισμός, Τέχνες, Δημιουργική Βιομηχανία, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 18:30 έως τις 20:30. Η εκδήλωση φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει τη δημιουργία, τον πολιτισμό και τις τέχνες, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της επιστήμης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας και της δημιουργικής οικονομίας.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Η τεχνολογία ως εμπειρία γνώσης για όλους

Με τη συμμετοχή του στη φετινή ΔΕΘ, το ΝΟΗΣΙΣ αξιοποιεί τον εκθεσιακό θεσμό ως ζωντανό χώρο συνάντησης επιστήμης και κοινωνίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εκθέματα, ιδέες και δράσεις που αναδεικνύουν όχι μόνο το παρελθόν και το παρόν της τεχνολογίας, αλλά και την ανάγκη για υπεύθυνη, κριτική και ανθρώπινη προσέγγιση απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η παρουσία στη 90ή ΔΕΘ επιβεβαιώνει τον σταθερό ρόλο του ΝΟΗΣΙΣ ως φορέα που συνδέει τη γνώση με την κοινωνία και προβάλλει τη Θεσσαλονίκη ως πόλη έρευνας, πολιτισμού και καινοτομίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ, θα πραγματοποιηθεί ακόμη μία εκδήλωση, το Blue Heritage Roundtable Thessaloniki, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στο ΝΟΗΣΙΣ.

Ώρες λειτουργίας της ΔΕΘ

Η 90η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026 με ώρες λειτουργίας:

Σάββατο 5/9: 10:00-22:00

Κυριακή 6/9: 10:00-22:00

Καθημερινές: 16:00-22:00

Σάββατο 12/9: 10:00-22:00

Κυριακή 13/9: 10:00-22:00