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Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται καταιγίδες και μελτέμια 8 μποφόρ – Πότε επιστρέφει η ζέστη

Intime
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Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα συνεχίσει ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ η αστάθεια κάνει σταδιακά την εμφάνισή της.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, σήμερα Τρίτη 1/9 θα επικρατήσει αρκετή ζέστη, κυρίως στα δυτικά και νότια-νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ δεν θα λείψουν οι απογευματινές μπόρες και καταιγίδες.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα δυτικά και νότια, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κινηθεί γύρω στους 34 βαθμούς.

Καταιγίδες από την Πέμπτη, ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο

Από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη η αστάθεια αναμένεται να ενταθεί και να επεκταθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την κεντρική Μακεδονία και το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο και θα επεκταθούν προς Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Οι καταιγίδες κατά τόπους θα είναι ισχυρές, με τον κίνδυνο για κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις να είναι αυξημένο.

Την ίδια ώρα, τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν ενισχυμένα στο Αιγαίο, με την έντασή τους να αυξάνεται περαιτέρω από την Παρασκευή και να φτάνει τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Στην Αττική δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές σήμερα, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μέτριοι.

Στη Θεσσαλονίκη, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αναμένονται διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η πτώση της θερμοκρασίας και η επιστροφή της ζέστης

Την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί, ωστόσο θα ενισχυθούν σημαντικά οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, με τον καιρό να αποκτά πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η δροσιά δεν φαίνεται να διαρκεί για πολύ. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν και πάλι προς τη χώρα.

Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει εκ νέου ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου, επαναφέροντας το καλοκαιρινό σκηνικό.

Καιρός Κλέαρχος Μαρουσάκης

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