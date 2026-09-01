Βαρύ πένθος για την Πηνελόπη Πλάκα – Πέθανε ο πατέρας της

Βαρύ πένθος για την Πηνελόπη Πλάκα, καθώς η ηθοποιός έχασε τον πατέρα της. Η ίδια έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία μαζί του.

Η απώλεια ήρθε λίγες ημέρες μετά τα γενέθλια του πατέρα της, τα οποία είχαν γιορτάσει μαζί στις 15 Αυγούστου. Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, η Πηνελόπη Πλάκα αναφέρθηκε στις κοινές τους αναμνήσεις και στον ιδιαίτερο συμβολισμό που απέκτησε πλέον η συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Η γιαγιά, ο παππούς κι εσύ…

Μου πήρε χρόνια να καταλάβω ότι στις 15 Αυγούστου δεν σβήνουμε τούρτα για τη γιορτή μου, αλλά για τα γενέθλια του μπαμπά μου.

Και φέτος την σβήσαμε μαζί. Για τελευταία φορά.

Ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος αποφάσισε να ταξιδέψει την πιο αγαπημένη μου καλοκαιρινή μέρα.Η 27η Αυγούστου απέκτησε για πάντα το πρόσωπό σου.

Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου. Σ’ αγαπώ. 🤍»

Η ανάρτηση της ηθοποιού συγκέντρωσε μηνύματα συμπαράστασης από ανθρώπους που θέλησαν να της εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια του πατέρα της.