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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε οπαδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ των funds και των πλειστηριασμών

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Να εξηγήσει «πώς από υπέρμαχος της χορήγησης δυνατότητας του δικαιώματος προαίρεσης στους δανειολήπτες, προσχώρησε στην άποψη Τσίπρα για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας», καλεί τον Άδωνι Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα απαντά στη συνέντευξη του υπουργού Υγείας στο ΕΡΤnews στην οποία μεταξύ άλλων χαρακτήρισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος «σεισάχθεια» και υποστήριξε ότι προβλέπει διαγραφή του 30% της βασικής οφειλής. Ειδικότερα ο κ. Γεωργιάδης, υποστήριξε ότι μια τέτοια ρύθμιση θα αδικούσε όσους πληρώνουν κανονικά φόρους και εισφορές, καθώς θα ευνοούσε όσους άφησαν τα χρέη τους να γίνουν ληξιπρόθεσμα και τα ρύθμισαν.

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως ο κ. Γεωργιάδης «προφανώς δεν έχει διαβάσει καν την πρόταση μας, γιατί αν την είχε διαβάσει θα γνώριζε τη διαδικασία που προτείνουμε να γίνει».

«Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε “αίσχος” την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος» και σχολιάζει πως «από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο έχει ενοχλήσει ισχυρά οικονομικά συμφέροντα η πρότασή μας. «Δήλωσε πως και εκείνος ήταν υπέρ του δικαιώματος προαίρεσης το 2017 αλλά “τώρα τα δάνεια πουλήθηκαν” και πλέον δε γίνεται», προσθέτει. Σχολιάζει ότι ο κ. Γεωργιάδης «προφανώς δεν έχει διαβάσει καν την πρόταση μας, γιατί αν την είχε διαβάσει θα γνώριζε τη διαδικασία που προτείνουμε να γίνει».

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «ο κ. Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία τότε έκαναν κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά τελικά ακολούθησαν πιστά την πολιτική Τσίπρα υπερ των funds». Καλεί δε τον υπουργό, «αντί να περιφέρει διάφορες ασυναρτησίες» -όπως αναφέρει-, «να μας εξηγήσει: πώς κατέληξε οπαδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ των funds και των πλειστηριασμών; Πώς από υπέρμαχος της χορήγησης δυνατότητας του δικαιώματος προαίρεσης στους δανειολήπτες, προσχώρησε στην άποψη Τσίπρα για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας;».

ΠΑΣΟΚ

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