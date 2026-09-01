Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Άνοιξαν πυρ κατά 30χρονου – Αναζητούνται οι δράστες

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μετά από άγριο καυγά μεταξύ ομάδων Ρομά, λίγο πριν τις 9 το βράδυ.

Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα, πυροβόλησαν 30χρονο άνδρα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου εκτός κινδύνου ενώ οι δράστες αναζητούνται.