Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Άνοιξαν πυρ κατά 30χρονου – Αναζητούνται οι δράστες
Intime
THESTIVAL TEAM
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μετά από άγριο καυγά μεταξύ ομάδων Ρομά, λίγο πριν τις 9 το βράδυ.
Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα, πυροβόλησαν 30χρονο άνδρα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα.
Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου εκτός κινδύνου ενώ οι δράστες αναζητούνται.