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Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Άνοιξαν πυρ κατά 30χρονου – Αναζητούνται οι δράστες

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μετά από άγριο καυγά μεταξύ ομάδων Ρομά, λίγο πριν τις 9 το βράδυ.

Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα, πυροβόλησαν 30χρονο άνδρα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου εκτός κινδύνου ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Δενδροπόταμος Θεσσαλονίκη

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