Αγγελούδης για τα δύο μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες: Ιστορική στιγμή για το ελληνικό χάντμπολ

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, συνεχάρη τους Έλληνες αθλητές για τις διακρίσεις των Εθνικών ομάδων Ανδρών και Γυναικών στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες.

Ο κ. Αγγελούδης σε ανάρτησή του έγραψε πως “το ελληνικό χάντμπολ έχει παρόν, έχει μέλλον και, πάνω απ’ όλα, έχει ανθρώπους που το υπηρετούν με αγάπη και αφοσίωση”.

Αναλυτικά η ανάρτηση Αγγελούδη

«Η διπλή κατάκτηση μεταλλίων από τις Εθνικές ομάδες Ανδρών και Γυναικών στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό χάντμπολ και μια μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό.

Για όσους έχουμε υπηρετήσει αυτό το άθλημα επί δεκαετίες, αυτές οι στιγμές έχουν ξεχωριστή συναισθηματική αξία. Βλέπουμε δύο Εθνικές ομάδες να ανεβαίνουν στο βάθρο μιας μεγάλης διεθνούς διοργάνωσης και να δικαιώνουν τη δουλειά, την αφοσίωση και την πίστη μιας ολόκληρης οικογένειας.

Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τους αθλητές και τις αθλήτριές μας, τους προπονητές, τα επιτελεία των δύο Εθνικών ομάδων, τη διοίκηση της Ομοσπονδίας και όλους εκείνους που εργάζονται καθημερινά για την πρόοδο του ελληνικού χάντμπολ. Τα δύο μετάλλια στο Τάραντο αποδεικνύουν τη δυναμική του αθλήματος και δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες για το μέλλον.

Αυτές τις ώρες η σκέψη μας βρίσκεται ιδιαίτερα στον Πρόεδρο της ΟΧΕ, Κώστα Γκαντή, ο οποίος δίνει τη δική του προσωπική μάχη. Του εύχομαι ολόψυχα δύναμη και ταχεία αποκατάσταση και είμαι βέβαιος ότι αυτή η μεγάλη επιτυχία των Εθνικών μας ομάδων αποτελεί και για εκείνον μια ξεχωριστή πηγή χαράς και δύναμης.

Το ελληνικό χάντμπολ έχει παρόν, έχει μέλλον και, πάνω απ’ όλα, έχει ανθρώπους που το υπηρετούν με αγάπη και αφοσίωση.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους».