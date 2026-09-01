Δόμνα Μιχαηλίδου: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Η Δόμνα Μιχαηλίδου έχει διαγράψει εδώ και χρόνια τη δική της πορεία στην πολιτική, όμως από τον Απρίλιο του 2025 έχει αναλάβει έναν ακόμη σημαντικό ρόλο, αυτόν της μητέρας.

Η νέα καθημερινότητα με το παιδί της δίνει πλέον την ευκαιρία να βλέπει και από μια διαφορετική οπτική ζητήματα που αφορούν τους γονείς και τις οικογένειες. Έτσι, ως νέα μητέρα, η Δόμνα Μιχαηλίδου έχει την ευκαιρία να δοκιμάζει στην πράξη και από πρώτο χέρι το αποτέλεσμα πολιτικών και μέτρων που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιό της.

Σε μια ανθρώπινη στιγμή της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Δόμνα Μιχαηλίδου, μοιράζεται μαζί μας την πρωτόγνωρη για εκείνην εμπειρία, μετά από επανειλημμένες επισκέψεις της ως πολιτική προϊσταμένη σε διάφορους βρεφονηπιακούς σταθμούς ανά τη χώρα, να το κάνει και ως άμεσα ενδιαφερόμενη μητέρα.

Να εμπιστευτεί το παιδί της στα έμπειρα χέρια άξιων και καταρτισμένων επαγγελματιών, στον πλέον κατάλληλο για εκείνο βρεφονηπιακό σταθμό.

Σε μία τρυφερή ανάρτηση της με τον γιο της, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Καλή βρεφονηπιακή χρονιά!

Για πρώτη φορά, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τους πολύτεκνους, με λιγότερα εμπόδια και περισσότερη στήριξη για την οικογένεια».