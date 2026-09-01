Γεωργιάδης: Η Θεσσαλονίκη έχει πάρει τα περισσότερα έργα από κάθε άλλη πόλη της Ελλάδας – Ας μην είμαστε αχάριστοι και γκρινιάρηδες

Στη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα έργα, τις επόμενες εκλογές, την ακρίβεια και την οικονομία αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον FM100 και την εκπομπή «ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ» με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Θεσσαλονίκη έχει λάβει τα τελευταία χρόνια σημαντικό αριθμό έργων, σε σύγκριση με άλλες ελληνικές πόλεις, καλώντας τους Θεσσαλονικείς να αναγνωρίσουν τις παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί.

«Η Θεσσαλονίκη έχει πάρει τα περισσότερα έργα από κάθε άλλη πόλη της Ελλάδας. Ας μην είμαστε αχάριστοι και γκρινιάρηδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ή αυτοδυναμία ή χάος»

Αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών, ο Υπουργός Υγείας απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συγκυβέρνησης. Ή αυτοδυναμία ή χάος. Η ΝΔ πρέπει να πάρει αυτοδυναμία γιατί δεν υπάρχει άλλη κυβερνητική πρόταση στο τραπέζι», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μην αρχίζετε την κλάψα πάλι για την ακρίβεια»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το ζήτημα της ακρίβειας και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η μέση αγοραστική δύναμη έχει αυξηθεί κατά την οκταετία Μητσοτάκη, επικαλούμενος, όπως είπε, και τα στοιχεία της κατανάλωσης.

«Μην αρχίζετε την κλάψα πάλι για την ακρίβεια. Η μέση αγοραστική δύναμη έχει αυξηθεί την 8ετία Μητσοτάκη. Αυτό το αποτυπώνει η κατανάλωση. Ακούω ότι τελειώνει ο μισθός στις 15 του μηνός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Υπουργός συνέδεσε τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά με το ευρύτερο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον, σημειώνοντας:

«Η Ελλάδα έχει τα οικονομικά προβλήματα που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες εν μέσω δύο πολέμων».