Τραγωδία με τρεις νεκρούς στη Λ. Αλεξάνδρας – “Κανένας τους δεν φορούσε κράνος”, λέει η Δημογλίδου

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Νεκροί είναι μία 27χρονη γυναίκα, μία ακόμη γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, καθώς και ένας 51χρονος άνδρας. Οι τρεις επέβαιναν στις δύο μηχανές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, η μία μηχανή κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων, με οδηγό την 27χρονη και συνεπιβάτιδα τη δεύτερη γυναίκα. Στο ύψος της συμβολής με την οδό Βρανά, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ο 51χρονος και η οποία ερχόταν από την οδό Βρανά.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Δημογλίδου: Ψάχνουμε βιντεοληπτικό υλικό

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, με το ενδεχόμενο παραβίασης ερυθρού σηματοδότη από έναν από τους δύο οδηγούς να αποτελεί το βασικό σενάριο που εξετάζεται.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου είπε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις, επομένως οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Παράλληλα, υπάρχουν μαρτυρίες που αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το στοιχείο που αφορά τη χρήση προστατευτικού κράνους.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., από την πρώτη εικόνα που έχει η Αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος.

«Δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να έφερε προστατευτικό κράνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της μη χρήσης κράνους σε ένα τόσο σφοδρό τροχαίο.

«Η έρευνα είναι σε εξέλιξη βέβαια για τα αίτια της σύγκρουσης, όμως ερχόμαστε και πάλι απέναντι σε ένα περιστατικό για το οποίο θα μιλήσουμε για το πόσο επιτακτική ανάγκη είναι οι αναβάτες των δικύκλων να φέρουν κράνη, όπως επίσης και το να μην παραβιάζουμε τον ερυθρό σηματοδότη καθώς με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα ή και δυστύχημα» τόνισε.