Μεξικό: Επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο σε αστυνομικό τμήμα – Τουλάχιστον δέκα τραυματίες

Στο ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) αποδίδουν οι μεξικανικές Αρχές την επίθεση με όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά εναντίον αστυνομικού τμήματος στην πολιτεία Σακατέκας, από την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην πόλη Οχοκαλιέντε, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εορταστικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο της.

Από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο αστυνομικό τμήμα, σε κοντινές κατοικίες και σε οχήματα, αρκετά από τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Παράθυρα έσπασαν και προσόψεις κτιρίων υπέστησαν ζημιές, ενώ το σημείο παρέμενε αποκλεισμένο από την αστυνομία.

Δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της πολιτείας Σακατέκας, Ροδρίγο Ρέγες Μουγκέρσα, ένας άνδρας στάθμευσε το όχημα που ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και στη συνέχεια απομακρύνθηκε πεζή.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που αστυνομικός ετοιμαζόταν να βγει από το τμήμα προκειμένου να ελέγξει το ύποπτο αυτοκίνητο.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και οκτώ πολίτες, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για αστυνομικούς ή κατοίκους της περιοχής.

Κάτοικος της Οχοκαλιέντε περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη σφοδρότητα της έκρηξης, αναφέροντας ότι ο γιος της αισθάνθηκε ένα κύμα θερμού αέρα, ενώ ολόκληρο το σπίτι άρχισε να τρέμει.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο αντιποίνων

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πολιτείας, Κριστιάν Καμάτσο, η επίθεση ενδέχεται να συνδέεται με τη σύλληψη ενός 18χρονου το περασμένο Σάββατο. Ο νεαρός φέρεται να δήλωσε ότι είναι πληρωμένος εκτελεστής και μέλος του καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν η επίθεση στο αστυνομικό τμήμα να αποτέλεσε αντίδραση στη σύλληψή του, επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη εκδοχή παραμένει υπό διερεύνηση.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση με εκρηκτικά στην πολιτεία Σακατέκας μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Η χρήση παγιδευμένων οχημάτων και άλλων εκρηκτικών μηχανισμών δεν αποτελούσε μέχρι πρόσφατα συνηθισμένη μέθοδο δράσης των μεξικανικών καρτέλ, ωστόσο οι σχετικές επιθέσεις παρουσιάζουν αύξηση.

Επιστρέφει η βία στη Σακατέκας

Έπειτα από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, η Σακατέκας βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με κλιμάκωση της βίας. Η περιοχή αποτελεί πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στο καρτέλ Σιναλόα και το ΚΝΓΧ, τα οποία διεκδικούν τον έλεγχο κομβικών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ΚΝΓΧ, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, έχει επεκτείνει την επιρροή του σε μεγάλο μέρος του Μεξικού και, μαζί με το καρτέλ Σιναλόα, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Στα μέσα Ιουλίου, στην περιοχή Πόσος ντε Γαμπόα, περίπου 75 χιλιόμετρα από την Οχοκαλιέντε, είχαν βρεθεί πέντε πτώματα κρεμασμένα από γέφυρα. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένας πρώην δήμαρχος και επιχειρηματίες της περιοχής.