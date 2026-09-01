Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου – Επί τόπου η Πυροσβεστική
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου ξέσπασε χθες αργά τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες 1 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν άτομα στο διαμέρισμα και η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός αυτού, χωρίς φόβο επέκτασης σε παρακείμενους χώρους.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.