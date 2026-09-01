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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου ξέσπασε χθες αργά τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες 1 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν άτομα στο διαμέρισμα και η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός αυτού, χωρίς φόβο επέκτασης σε παρακείμενους χώρους.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη Φωτιά

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