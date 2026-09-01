Θεσσαλονίκη: Καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών
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THESTIVAL TEAM
Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:
- 106 άτομα και
- 88 οχήματα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
- Διαπιστώθηκαν (26) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.,
- Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
- Ακινητοποιήθηκαν (11) οχήματα.
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