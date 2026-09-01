Χρυσοχοΐδης: Κατ’ εξοχήν Ρομά αυτοί που κάνουν τις τηλεφωνικές απάτες

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επιχειρησιακή ανάπτυξη του «ΚΟΜΒΟΣ», της νέας ομάδας της ΕΛΑΣ που κάνει πρεμιέρα σήμερα και αξιοποιεί μοτοσικλέτες, κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την άμεση αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού.

«Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός για να λύσεις το θέμα του Κηφισού», είπε αρχικά ο υπουργός μιλώντας στο Mega.

«Το θέμα είναι δύσκολο. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα δεδομένα από 24 πηγές

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη του «ΚΟΜΒΟΣ» ο υπουργός σημείωσε:

«Είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο που κάνει το command control. Έχει στηθεί, έχουν μπει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Υπάρχει εικόνα από όλη την Αττική και μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές σε ζωντανό χρόνο, ανά πάσα στιγμή. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε 25-30% κέρδος χρόνου, να τρέχει πιο πολύ η κυκλοφορία. Υπάρχει ένα κέντρο δεδομένων το οποίο παίρνει δεδομένα από 24 πηγές, μέχρι σήμερα αντλούσαμε δεδομένα μόνο από την Google».

«Ταυτόχρονα, θα δίνονται οδηγίες προς τους οδηγούς μέσα από εφαρμογή που θα δημιουργηθεί, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους», συμπλήρωσε ο υπουργός.

«Κατ’ εξοχήν Ρομά οι απατεώνες»

Σε ερώτηση που του έγινε σε άλλο σημείο της συνέντευξης για τις τηλεφωνικές απάτες, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για «επιδημία».

Όσον αφορά τους απατεώνες, ο υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για «κατ’ εξοχήν Ρομά».

«Δεν το λέω ρατσιστικά. Είναι άνθρωποι αυτοί που έχουν κάνει μια στροφή στην εγκληματικότητα. Με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από ανθρώπους την περιουσία τους. Είναι τραγικό αυτό […]. Έχουν στηθεί επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα. Όλα αυτά οδηγούν σε μια επιδημία. Ξεγελούν κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη για να δημιουργήσουμε ισχυρές δομές για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Έχουν γίνει μεγάλες εξιχνιάσεις και συλλήψεις, αλλά ταυτόχρονα από πίσω αυτό πολλαπλασιάζεται. Κάθε μέρα οργανώνονται και περισσότερο και αποκτούν διεθνικό χαρακτήρα. Υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο στην Αλβανία, ένα στη Βόρεια Μακεδονία», σημείωσε.

Για τον Αντώνη Σαμαρά

«Όταν θα έρθει το κόμμα Σαμαρά, θα μιλήσουμε. […] Όταν όμως θα προκύψει το κόμμα, αν υπάρξει κόμμα, θα τοποθετηθούμε περαιτέρω για και για τις διαφορές και για την κριτική», ήταν το σχόλιο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ σημείωσε πως «δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο στόχος της διαφωνίας του Σαμαρά με τη ΝΔ».

«Το να δημιουργούνται κόμματα τα οποία επιχειρούν και επιθυμούν να αποτελέσουν την εναλλακτική λύση, αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Είναι το παιχνίδι το δημοκρατικό. Το να υπάρχουν και να επαναλαμβάνονται πολιτικές οι οποίες έχουν οδηγήσει, όπως ξέρετε μέχρι τώρα σε καταστροφικά αποτελέσματα, αυτό δεν νομίζω ότι εξυγιαίνει το πολιτικό μας και το κομματικό μας σύστημα», σημείωσε.