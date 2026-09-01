Πρώτη μέρα λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Θέρμης – Βίντεο

Ξεκίνησε σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Θέρμης. Δεκατρία χρόνια μετά την κατάργηση της Υπηρεσίας δεκαοκτώ δημοτικοί αστυνόμοι ξαναβγήκαν στους δρόμους της Θέρμης, ενημερώνοντας τους πολίτες και κάνοντας συστάσεις για την τήρηση της νομιμότητας.

Με ένα μεγάλο φάσμα αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από το Ν.5003/22 ο οποίος διέπει τη λειτουργία της και με αρχική δύναμη 18 δημοτικών αστυνομικών η οποία θα αυξηθεί κατά τρία ακόμη άτομα το προσεχές διάστημα, η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας έχει ως στόχο όχι για να επιβάλει πρόστιμα και κυρώσεις, αλλά για να βελτιώσει την εικόνα των δρόμων, των πεζοδρομίων και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των τελικών χρηστών τους, δηλαδή των πολιτών. Κατά την πρώτη μέρα παρουσίας τους στο πεδίο οι δημοτικοί αστυνόμοι έκαναν ελέγχους για παράνομη στάθμευση στην την κεντρική πλατεία Παραμάνα της Θέρμης καθώς και στους γύρω δρόμους. Επίσης ενημέρωναν καταστηματάρχες και προμηθευτές για τα ωράρια λειτουργίας της φορτοεκφόρτωσης. Το επόμενο διάστημα, και μόλις έρθει το σύνολο του εξοπλισμού τους (αυτοκίνητα, μηχανές κ.λπ.) οι δημοτικοί αστυνόμοι θα βρίσκονται σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Θέρμης.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος αναφέρει ότι «είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που μετά δεκατρία χρόνια ξαναλειτουργεί η Δημοτική Αστυνομία. Η ευταξία της πόλης εξαρτάται από τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Δυστυχώς η πλατεία της Θέρμης, αλλά και των άλλων χωριών έχει πάρα πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω της έλλειψης της Δημοτικής Αστυνομίας. Νομίζω ότι θα μπει μία τάξη και επίσης θα φροντίσουμε μία σειρά από ζητήματα που αφορούν κυρίως το περιβάλλον, όπως τα σκουπίδια που πετούν κάποιοι επιτήδειοι στα ρέματα, τα οποία λόγω της έλλειψης της Δημοτικής Αστυνομίας δεν μπορούσαμε να τα εποπτεύσουμε». Ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι «κάνουμε έναν προγραμματισμό να βάλουμε και κάμερες σε πολλά σημεία. Σχεδόν σε όλα τα σχολεία μας θα βάλουμε κάμερες και ευελπιστούμε ότι θα μπει επιτέλους μία τάξη. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών γι’ αυτό ζητώ τη συνεργασία και την τήρηση της νομιμότητας από το σύνολο των δημοτών, επισκεπτών και επιχειρήσεων του Δήμου».

Ο δήμαρχος Θέρμης υπογράμμισε, επίσης, ότι «δυστυχώς η Αυτοδιοίκηση για ακόμη μία φορά παίρνει όλο το βάρος της συγκεκριμένης Υπηρεσίας. Ενώ την προηγούμενη φορά που είχαμε συστήσει Δημοτική Αστυνομία μας έστειλαν εκπαιδευμένους δημοτικούς αστυνομικούς, τώρα τους εκπαιδεύουμε εμείς. Ήδη ο Δήμος έχει ξοδέψει περισσότερες από 500.000 ευρώ για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό τους, σε μια περίοδο, μάλιστα, όπου τα οικονομικά των Δήμων είναι στη χειρότερή τους κατάσταση. Όμως η δουλειά που θα γίνει είναι τόσο σημαντική για τα χωριά μας και την πόλη μας, που αντισταθμίζει αυτή τη μεγάλη δαπάνη».

Μεταφέροντας την εμπειρία από αυτές τις πρώτες ώρες λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Θέρμης, Μιχάλης Αλλαγιώτης ανέφερε πως «μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι αρκετά καλά, ο κόσμος συνεργάζεται με τους δημοτικούς αστυνομικούς. Το κύριο μέλημά μας αυτές τις πρώτες ημέρες είναι να βάλουμε μια τάξη στα κεντρικότερα σημεία του Δήμου, στην πλατεία της Θέρμης και στους κάθετους δρόμους που οδηγούν σε αυτήν και στη συνέχεια θα επεκταθούμε και σε όλες τις υπόλοιπες κοινότητες του Δήμου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στους χώρους στάθμευσης, ο Έλληνας θέλει δυστυχώς να παρκάρει όπου τον βολεύει. Τα πολλά χρόνια απουσίας της Δημοτικής Αστυνομίας επιδείνωσε την κατάσταση όσον αφορά το κυκλοφοριακό, αλλά σιγά σιγά θα το συνηθίσουν και οι πολίτες και όλα θα πάνε καλά, θα μπει κάποια τάξη». Όπως εξήγησε ο κ. Αλλαγιώτης τον Οκτώβριο οι δημοτικοί αστυνομικοί θα κάνουν την εκπαίδευσή τους και από τον Νοέμβριο θα αναλάβουν πλήρως τα καθήκοντά τους.

Οι έλεγχοι της δημοτικής αστυνομίας αφορούν:

– τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

– την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και την άμεση έκδοση των σχετικών αδειών από επιχειρήσεις που τυχόν δεν τις έχουν εκδώσει

– τη διαφήμιση, την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος

– την ευζωία των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων

– το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.