Πέθανε η Βάσω Φιλιππάτου, στέλεχος της ΝΔ – Το “αντίο” του Παύλου Μαρινάκη, του Άδωνι Γεωργιάδη και του Νικήτα Κακλαμάνη

Έφυγε από τη ζωή η Βάσω Φιλιππάτου, επί χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ, Νέας Φιλαδέλφειας. Τη θλίψη του για την απώλειά της εξέφρασε τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όσο και ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για την απώλεια της Βάσως Φιλιππάτου, εκφράζει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Βάσω Φιλιππάτου ήταν επί χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ είχε διατελέσει πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδέλφειας.

Όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης στην ανάρτησή του, «η Βάσω Φιλιππάτου ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που δεν χρειάζονταν τίτλους για να ξεχωρίζουν. Μια ανιδιοτελής αγωνίστρια της Νέας Δημοκρατίας, που έδωσε όλο της το είναι στην παράταξη, χωρίς ποτέ να περιμένει το παραμικρό αντάλλαγμα. Παράλληλα, αφιέρωσε τη ζωή της στον χώρο της Υγείας, υπηρετώντας τον με την ίδια συνέπεια και προσφορά».

Σε μία προσωπική αναφορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει: «Θυμάμαι, όταν ήμουν Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να έρχεται στο γραφείο μου και να μου λέει, με τον δικό της απλό και αυθεντικό τρόπο, πως ήταν εκεί για να σταθεί στο πλευρό μας σε όλα.

Όταν τελείωσε εκείνη η συνάντηση, είχα πει πως, αν κάποιος αναρωτιέται τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία, η απάντηση είναι οι άνθρωποί της. Άνθρωποι σαν τη Βάσω».

Ο κ. Μαρινάκης εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της Βάσως Φιλιππάτου και τονίζει ότι «η είδηση της απώλειάς της σήμερα τα ξημερώματα μας συγκλόνισε και μας γέμισε θλίψη.

Κρατώ την εικόνα της, την αγάπη της για την παράταξη και, πάνω απ’ όλα, την ανιδιοτέλειά της».

«Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Βάσω. Σε ευχαριστούμε για όλα. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους δικούς της ανθρώπους», καταλήγει η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η ανάρτηση του Νικήτα Κακλαμάνη

Με μια συγκινητική ανάρτηση ο Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τη Βάσω Φιλιππάτου: «Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα γιατί πρέπει να αποχαιρετήσω με θλίψη μια αγαπημένη μου φίλη, τη Βάσω Φιλιππάτου.

Ποτέ δεν είναι εύκολο να αποχαιρετάς έναν άνθρωπο, με τον οποίο έχεις μοιραστεί για πολλά χρόνια στιγμές, συζητήσεις, ανησυχίες και κοινούς αγώνες.

Η Βάσω ξεχώριζε για τη διάθεσή της να προσφέρει στους άλλους.

Επί δεκαετίες, ως νοσηλεύτρια, στεκόταν με φροντίδα δίπλα στους ασθενείς, σαν να ήταν δική της οικογένεια.

Πάντα με την ίδια ανθρωπιά και ευαισθησία που τη διέκρινε σε όλη της τη ζωή».

Το αντίο του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αποχαιρέτησε με ανάρτησή του στο Χ την υπεύθυνη τομέα Υγείας του Βορείου Τομέα Νέας Δημοκρατίας Βάσω Φιλιππάτου, η οποία έφυγε από τη ζωή: «Ήταν Μάρτιος του 2012, όταν είχα μόλις διαγραφεί από τον ΛΑόΣ και είχα παραιτηθεί από βουλευτής του, προσχωρώντας στη Νέα Δημοκρατία. Το τηλέφωνο στο γραφείο μου κτύπησε και με ζήτησε η τότε Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδελφείας Βάσω Φιλιππάτου, η οποία με προσκάλεσε στην πρώτη κομματική εκδήλωση που παρευρέθηκα ως μέλος πια της ΝΔ.

Οταν πήγα εκεί, ολίγον τρακαρισμένος ομολογώ από όσα είχαν προηγηθεί, με αγκάλιασε πήρε το μικρόφωνο και μίλησε με γλυκά λόγια καλωσορίσματος για μένα. Μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω την πολιτική μου προσπάθεια και μερικά χρόνια μετά όταν ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για Αρχηγός, ήρθε και έβαλε την πρώτη από τις πενήντα υπογραφές που χρειαζόμουν.

´Ηταν Μάρτιος του 2012, όταν είχα μόλις διαγραφεί από τον ΛΑόΣ και είχα παραιτηθεί από βουλευτής του, προσχωρώντας στη Νέα Δημοκρατία. Το τηλέφωνο στο γραφείο μου κτύπησε και με ζήτησε η τότε Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδελφείας Βάσω Φιλιππάτου, η οποία με προσκάλεσε στην πρώτη… pic.twitter.com/VlcF4iIImw — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 1, 2026

Όλοι ήξεραν έκτοτε και πόσο με αγαπούσε η Βάσω Φιλιππάτου αλλά και πόσο την αγαπούσα εγώ. Χθες μόλις το μεσημέρι μιλάγαμε και σχεδιάζαμε τις προεκλογικές μου ομιλίες, παρά τα αρκετά προβλήματα υγείας που είχε, πάντα αγαπούσε τη Νέα Δημοκρατία.

Και ξαφνικά σήμερα στις 03:00 τα ξημερώματα έφυγε… Βάσω δεν είσαι εντάξει με άφησες μόνο μου αυτή τη φορά που σε χρειαζόμουν τόσο πολύ. Αλλά σε ευχαριστώ για όλα και κυρίως για την άδολη, χωρίς ανταλλάγματα πραγματική σου αγάπη, υποστήριξη και φιλία. Όλοι οι χιλιάδες ασθενείς που φρόντισες στην πολύχρονη νοσηλευτική σου υπηρεσία θρηνούν σήμερα για έναν άγγελο που έφυγε.

Όλοι οι Νεοδημοκράτες που σε γνώριζαν επίσης για μια αληθινή αγωνίστρια της Παράταξης. Καλό ταξίδι αγαπημένη μου Βάσω εις το επανιδείν!».