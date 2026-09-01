Θεσσαλονίκη: Μειωμένες πωλήσεις στις εκπτώσεις δήλωσε το 60% των εμπόρων

Μειωμένες πωλήσεις, σε σχέση με την περσινή περίοδο των θερινών εκπτώσεων, δηλώνει το 60% των εμπόρων της Θεσσαλονίκης, παρά τα υψηλά ποσοστά μείωσης των τιμών στις βιτρίνες.

Σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), μεταξύ όσων δήλωσαν μειωμένες πωλήσεις, σχεδόν επτά στους δέκα (66,7%) κατέγραψαν μείωση της τάξης του 11% έως 20%, το 16,7% πτώση άνω του 40%, το 8,3% μείωση 21%-30% και ίσο ποσοστό 1% – 10%. Κατά τα λοιπά, το 25% των επιχειρηματιών δήλωσε αύξηση των πωλήσεών του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με το 40% αυτών να καταγράφει άνοδο της τάξης του 11%-30%. Το 15% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά. Η εικόνα ως προς την επισκεψιμότητα δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική, καθώς το 45% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένο. Ποσοστό 15% δήλωσε «λίγο ικανοποιημένο», το 15% δήλωσε «αρκετά» και 25% «ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο».

Κι αυτό παρότι και φέτος, ιδιαίτερα υψηλά ήταν -σύμφωνα με τον ΕΣΘ- τα ποσοστά των εκπτώσεων που υιοθέτησαν οι επιχειρήσεις. «Οι εκπτώσεις 21%-40% συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό, καθώς επιλέχθηκαν συνολικά από το 65% των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, το 20% των επιχειρήσεων δήλωσε εκπτώσεις 41%-50%, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά κατανέμονται στις χαμηλότερες κατηγορίες εκπτώσεων» υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΣΘ, στην οποία επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχεται από τον κλάδο της ένδυσης (65%), ενώ οι υπόλοιπες δραστηριοποιούνται στους κλάδους υπόδησης, επίπλων και λοιπού οικιακού εξοπλισμού, κοσμημάτων-αξεσουάρ και ειδών δώρων, οπτικών, αθλητικών ειδών, υλικών ραπτικής -υφασμάτων – λευκών ειδών και ειδών γάμου-βάφτισης.

Όσον αφορά την περίοδο κατά την οποία καταγράφηκε η μεγαλύτερη αγοραστική κίνηση, το 45% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι αυτή παρέμεινε σταθερή καθόλη τη διάρκεια της εκπτωτικής σεζόν. Ακολούθησε η μέση της εκπτωτικής περιόδου, με ποσοστό 25%, ενώ το 20% ανέφερε ότι η μεγαλύτερη αγοραστική κίνηση σημειώθηκε στην αρχή των εκπτώσεων. Το υπόλοιπο ποσοστό (10%) αφορά το τέλος της εκπτωτικής περιόδου. «Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το 45% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε να αυξήσει τα ποσοστά των εκπτώσεων, προκειμένου να προσελκύσει αγοραστές. Αντίθετα, το 30% ανέφερε ότι χρειάστηκε να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά των εκπτώσεων, ενώ το 25% προχώρησε σε αύξηση σε μικρό βαθμό» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ζήτηση κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στα προϊόντα με τη μεγαλύτερη έκπτωση, με 35%. Ακολούθησαν τα εποχικά/καλοκαιρινά είδη, με ποσοστό 30%, ενώ τα βασικά/αναγκαία είδη 15% και τα ακριβότερα/υψηλότερης αξίας είδη συγκέντρωσαν 20%. Δεν καταγράφηκαν απαντήσεις στις κατηγορίες «Προϊόντα προηγούμενων σεζόν» και «Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ».

«Για τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών κατά τη φετινή εκπτωτική περίοδο, το 30% των επιχειρηματιών αναφέρει ότι οι καταναλωτές περίμεναν μεγαλύτερες εκπτώσεις πριν αγοράσουν, ενώ το 20% εκτιμά ότι στράφηκαν σε πιο φθηνά προϊόντα. Από 15% συγκεντρώνουν η αγορά λιγότερων τεμαχίων και από 20% η μεγαλύτερη έρευνα και σύγκριση τιμών. Παράλληλα, το 10% διαπίστωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για προσφορές και προϊόντα με υψηλές εκπτώσεις, ενώ το 5% εκτιμά ότι οι καταναλωτές περιορίστηκαν στην αγορά όσων πραγματικά χρειάζονταν» τονίζεται.

Πώς προβλήθηκαν τα καταστήματα

Σε ό,τι αφορά την προβολή των καταστημάτων τους κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων, οι επιχειρηματίες έδωσαν έμφαση κυρίως στις προωθητικές ενέργειες στη βιτρίνα και στο φυσικό κατάστημα, καθώς και στα social media. Ακολούθησαν οι διαφημίσεις σε Google και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, τα SMS/Viber και τα email/newsletter, ενώ μικρότερο ήταν το ποσοστό των επιχειρήσεων που επέλεξαν την τηλεόραση. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από τις πωλήσεις των φυσικών καταστημάτων, σύμφωνα με το 35% των επιχειρηματιών. Το 20% δήλωσαν ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ήταν υψηλότερες και το 20% περίπου στα ίδια επίπεδα με το φυσικό κατάστημα, ενώ 10% δεν πραγματοποίησε ηλεκτρονικές πωλήσεις. Το 15% δεν γνώριζε ή δεν απάντησε.

Η πλειονότητα των επιχειρηματιών (75%) σκοπεύει να διατηρήσει προσφορές ή μειωμένες τιμές και μετά τη λήξη των θερινών εκπτώσεων. Αντίθετα, το 20% δεν προτίθεται να συνεχίσει τις προσφορές, ενώ το 5% δεν έχει ακόμη αποφασίσει.

«Η μειωμένη αγοραστική δύναμη και η αύξηση του κόστους ζωής αναδεικνύονται, σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, ως οι βασικότεροι λόγοι που επηρέασαν αρνητικά την αγοραστική κίνηση κατά τη φετινή περίοδο των θερινών εκπτώσεων. Σε μικρότερο βαθμό αναφέρονται ο ανταγωνισμός από μεγάλες αλυσίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα, καθώς και οι υψηλές τιμές και η περιορισμένη δυνατότητα για μεγαλύτερες εκπτώσεις. Απαισιόδοξη είναι η εικόνα των επιχειρηματιών για την πορεία της αγοράς το επόμενο τρίμηνο, καθώς το 60% εκτιμά ότι η κατάσταση θα κινηθεί σε αρνητική κατεύθυνση. Το 30% τηρεί πιο επιφυλακτική στάση, δηλώνοντας ούτε αισιοδοξία ούτε απαισιοδοξία, ενώ μόλις το 10% εμφανίζεται αισιόδοξο. Ιδιαίτερα έντονη είναι η επίδραση της αύξησης των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης στις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους επιχειρηματίες. Το 70% δηλώνει ότι επηρεάζεται πάρα πολύ, ενώ το 20% απαντά ότι επηρεάζεται πολύ. Μόλις το 10% αναφέρει μικρή επίδραση. Οι επιχειρηματίες θεωρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι οι προσφορές όλο τον χρόνο έχουν μειώσει την αξία των επίσημων εκπτώσεων. Συνολικά, το 70% απαντά «ναι, πολύ», το 20% «ναι, αρκετά» και το 10% «ναι, λίγο». Δηλαδή, το 100% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι προσφορές όλο τον χρόνο έχουν επηρεάσει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, την αξία των επίσημων εκπτώσεων» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.