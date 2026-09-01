Δήμος Ωραιοκάστρου: Δωρεάν θεατρική παράσταση για τα παιδιά στον Δρυμό

Θεατρική παράσταση για τα παιδιά θα παρουσιαστεί την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, στο Ανοικτό Θέατρο Τσούκες Δρυμού «Γ. Καμπέρης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026» του δήμου Ωραιοκάστρου, που φέτος συνδυάζεται με το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων που πραγματοποιείται από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο.

Ειδικότερα, η παράσταση «Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων» της Lidia Brankovic θα παρουσιαστεί από το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και τους Twimagination την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21.00, στο Ανοικτό Θέατρο Τσούκες Δρυμού «Γ. Καμπέρης», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Πρόκειται για μια τρυφερή ιστορία βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι. «Κάθε μέρα είναι διαφορετική στο Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων, γιατί και τα συναισθήματα διαφέρουν…». Η μαγική ιστορία της Lidia Brankovic, ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από μια νέα παιδική θεατρική παράσταση γεμάτη φαντασία, πάθος και ενσυναίσθηση. Πρόκειται για ένα θεατρικό ταξίδι που υπόσχεται να συγκινήσει μικρούς και μεγάλους. Βασισμένη στην τρυφερή ιστορία του βιβλίου, η παράσταση «Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων» και καλεί τους μικρούς θεατές να επισκεφθούν ένα ξενοδοχείο αλλιώτικο από τα άλλα – ένα μέρος όπου τα συναισθήματα γίνονται πρωταγωνιστές με φωνή και καρδιά.

Ο Λουκάς, ο πρωταγωνιστής μας έχει ένα μικρό πρόβλημα όταν ξαφνικά ξυπνάει στο δικό του Ξενοδοχείο Συναισθημάτων. Εκεί κατοικούν ο Θυμός και η Λύπη – ο πρώτος φωνάζει δυνατά, τραντάζοντας το δωμάτιο, ενώ η δεύτερη ψιθυρίζει απαλά και πλημμυρίζει με τα δάκρυά της το μπάνιο. Δίπλα τους, ο Φόβος, γεμάτος γκάφες και φοβίες. Η Ελπίδα και η τολμηρή Ρεσεψιονίστ θα βοηθήσουν τον Λουκά να τα καταφέρει. Και όταν έρχεται η Αγάπη, το ξενοδοχείο γεμίζει φως και γέλιο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πέρα από την ψυχαγωγία, η παράσταση έχει έντονο κοινωνικο-συναισθηματικό χαρακτήρα και σημαντική εκπαιδευτική αξία. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 4 ως 12 ετών και, μέσα από τη δράση και την πρωτότυπη μουσική, τα βοηθά να μάθουν να αναγνωρίζουν, να αποδέχονται και να συνεργάζονται με τα συναισθήματά τους. Το ταξίδι αυτό προάγει την ενσυναίσθηση και την αυτογνωσία των παιδιών, αποτελώντας παράλληλα ένα εξαιρετικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς. Οι δάσκαλοι μπορούν να αξιοποιήσουν την παράσταση ως αφορμή για δημιουργικές συζητήσεις στην τάξη γύρω από τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη διαχείριση των συναισθημάτων.

Πληροφορίες παράστασης:

Πότε: Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026 στις 21.00

Πού: Ανοιχτό Θέατρο Τσούκες Δρυμού «Γ. Καμπέρης»

Παραγωγή: Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης & Twimagination

Συντελεστές

Θεατρική Διασκευή: Βασίλης Αραμπατζής & Χριστόφορος Χριστοφορίδης

Σκηνοθεσία: Χριστόφορος Χριστοφορίδης

Μουσική: Κωνσταντίνος Μοσχοβίτης (CosMosch)

Κινησιολογία/Χορογραφίες: Φιλιώ Ζαγοράκη

Σκηνικά, Κοστούμια & σχεδιασμός μασκών: Κατερίνα Λιολιού

Κατασκευή θεατρικών μασκών: Νιόβη Μπολιάκη

Κατασκευή σκηνικών: kolossaion Productions

Γραφιστικός σχεδιασμός: Ντόρη Λούκρη

Illustration poster: Lidia Brankovic

Υπεύθυνη Παιδικής Σκηνής: Ελευθερία Καμπαγιοβάνη

Παίζουν: Νεκταρία Γκαγκαβούζη, Χρήστος Μηνασίδης, Θεοχάρης Μπαϊρακταρίδης, Ματθίλδη Τσέκου.