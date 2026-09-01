Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τη μετακίνηση του αδερφού του Θανάση στον Άρη

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αποτελεί και επίσημα πλέον παίκτη του Άρη και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του μήνυμα για τη νέα σελίδα στην καριέρα του αδελφού του.

Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου φόργουορντ για τα επόμενα 2+1 χρόνια, επιβεβαιώνοντας αυτή τη σημαντική μεταγραφική κίνηση των «κιτρινόμαυρων».

Ο Γιάννης δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη τη συμφωνία του Θανάση με τον Άρη. Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, έκανε story για τη μεταγραφή του αδελφού του και συνόδευσε τη σχετική ανάρτηση με δύο emojis.

Το ποστάρισμα του Γιάννη:

Η μετακίνηση του Θανάση στον Άρη σηματοδοτεί την επιστροφή του στην Ελλάδα, με τον διεθνή φόργουορντ να εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Ο 34χρονος αναμένεται να προσθέσει εμπειρία, ενέργεια και αθλητικότητα, έχοντας παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ.

Το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερο για την οικογένεια Αντετοκούνμπο, καθώς σημαντική αλλαγή υπήρξε και στην καριέρα του Γιάννη. Ο «Greek Freak» αποχώρησε από τους Μιλγουόκι Μπακς και συνεχίζει πλέον την πορεία του στο NBA με τους Μαϊάμι Χιτ.

Έτσι, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, τα δύο αδέλφια θα βρίσκονται σε διαφορετικές ομάδες και σε διαφορετικές πλευρές του Ατλαντικού, με τον Θανάση να επιστρέφει στα ελληνικά παρκέ και τον Γιάννη να συνεχίζει την προσπάθειά του για νέες επιτυχίες στο NBA.