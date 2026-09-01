Μητσοτάκης για τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία: “Είμαστε αλληλέγγυοι στη Γερμανία, θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας”

Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

“Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας”.