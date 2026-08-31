Αυτή είναι η πιο συχνή μορφή απιστίας σύμφωνα με τους ειδικούς

Έρωτας στο γραφείο. Μπορεί να πιστεύεις ότι το ζήτημα είναι très banal, όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, αφού σύμφωνα με τους ειδικούς οι παράνομες ή εξωσυζυγικές σχέσεις στη δουλειά, συμβαίνουν πιο συχνά απ’ όσο νομίζεις.

Οι εξωσυζυγικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων συμβαίνουν πολύ πιο συχνά απ’ όσο θα φανταζόταν κανείς και οι ειδικοί εξηγούν γιατί ο εργασιακός χώρος ευνοεί αυτού του είδους τις σχέσεις.



Απιστία: Γιατί οι εξωσυζυγικές σχέσεις στο γραφείο είναι τόσο συχνές;

Η ψυχολόγος Kathy Nickerson, PhD, ειδική στην αποκατάσταση σχέσεων μετά από απιστία, τονίζει ότι οι συνάδελφοι είναι οι πιο συχνοί «συμπρωταγωνιστές» στις εξωσυζυγικές σχέσεις. Όπως εξηγεί, οι σχέσεις αυτές λειτουργούν πολλές φορές σαν «συναισθηματικό παυσίπονο» για ανθρώπους που βιώνουν μοναξιά, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή επαγγελματική εξουθένωση.

Η λεγόμενη «επίδραση της εγγύτητας» παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Όταν περνάς καθημερινά ώρες με κάποιον, η οικειότητα και η άνεση που αναπτύσσονται μπορεί εύκολα να μετατραπούν σε κάτι πιο προσωπικό. Οι κοινές δυσκολίες, το άγχος των προθεσμιών ή η χαρά μιας επιτυχημένης παρουσίασης ενισχύουν αυτή τη «δεμένη» αίσθηση ομάδας, μια ψευδαίσθηση συναισθηματικής εγγύτητας που μοιάζει με ρομαντική σχέση.

Τι ρόλο παίζει ο πειρασμός του «απαγορευμένου» στην απιστία;

Η ειδικός Patrice Le Goy, PhD, ψυχοθεραπεύτρια ζευγαριών, επισημαίνει ότι το ταμπού γύρω από τις εργασιακές σχέσεις συχνά κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δελεαστική. «Το να κρατάς κάτι κρυφό όχι μόνο από τον/τη σύντροφό σου, αλλά και από τους συναδέλφους σου, αυξάνει την ένταση και την έξαψη», λέει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, μέσα στο γραφείο, προβάλλουμε συνήθως την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας: ικανούς, οργανωμένους, γοητευτικούς επαγγελματίες. Ο/η συνάδελφος δεν μας βλέπει στις δύσκολες, βαρετές ή κουρασμένες στιγμές του σπιτιού, αλλά στη «λάμψη» της επαγγελματικής μας αυτοπεποίθησης. Και αυτό μπορεί να γίνει εξαιρετικά ελκυστικό.

Η επικίνδυνη γραμμή ανάμεσα στη σύνδεση και στην προδοσία

Οι λόγοι πίσω από τις σχέσεις στον χώρο εργασίας δεν δικαιολογούν την απιστία, αλλά βοηθούν να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει τόσο συχνά. Η στιγμιαία έλξη και η αίσθηση του μυστικού μπορεί να είναι συναρπαστικές, όμως οι συνέπειες είναι σοβαρές: ρήξη σχέσης, απώλεια εμπιστοσύνης, ακόμα και επαγγελματική καταστροφή.

Όπως λένε οι ειδικοί, η πραγματική πρόκληση δεν είναι να αντισταθείς στον πειρασμό, αλλά να αναγνωρίσεις τι σου λείπει από τη ζωή ή τη σχέση σου και να το αντιμετωπίσεις χωρίς να χρειαστεί να το «αντικαταστήσεις» με μια παράνομη σχέση στο γραφείο.

Οι ερωτικές σχέσεις στον χώρο εργασίας δεν είναι ούτε σπάνιες, ούτε πάντα προμελετημένες. Προκύπτουν από τη συναισθηματική οικειότητα, την καθημερινή τριβή και την ανάγκη για ανανέωση. Όμως, πίσω από τη φαινομενική ένταση κρύβεται ένα υψηλό ρίσκο, τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική μας ζωή. Και όπως δείχνουν οι ειδικοί, η αληθινή ισορροπία έρχεται μόνο μέσα από ειλικρίνεια, αυτογνωσία και ανοιχτή επικοινωνία.

Πηγή: ladylike.gr