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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Παππάς: Η ακρίβεια είναι βασικό συστατικό της πολιτικής της ΝΔ

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THESTIVAL TEAM

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Την άποψη ότι «η ακρίβεια είναι βασικό συστατικό της πολιτικής της Ν.Δ.» εκφράζει σε δήλωσή του ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς σχετικά με τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό που ήρθαν σήμερα στη δημοσιότητα.

«Η νέα εκτίναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει μειώσεις τιμών σε προϊόντα, τα οποία προηγουμένως είχαν ανατιμηθεί», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «εδώ και χρόνια, οι πολίτες πληρώνουν τα πάντα ακριβότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ διογκώνονται και τα υπερπλεονάσματα που χτίζονται, αντί να επιστρέφουν στην κοινωνία και την οικονομία, κατευθύνονται στην πρόωρη αποπληρωμή φθηνού και ρυθμισμένου χρέους».

«Αυτή η πολιτική πρέπει να αντιστραφεί. Το υπερπλεόνασμα πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία. Ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα να μηδενιστεί για, τουλάχιστον, έξι μήνες. Και οι έλεγχοι στην αγορά να γίνουν επιτέλους ουσιαστικοί και συστηματικοί», τονίζει και καταλήγει:

«Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με διαφημιστικές καμπάνιες. Αντιμετωπίζεται με πολιτικές αποφάσεις».

Νίκος Παππάς

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