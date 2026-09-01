Συγκινεί κτηνοτρόφος στη Μυτιλήνη: Αποχαιρέτησε το κοπάδι του πριν από τη θανάτωση – “Καλό ταξίδι, κοπέλες μου, φεύγετε στα καλύτερά σας”

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή κατέγραψε σε βίντεο κτηνοτρόφος στη Μυτιλήνη, καθώς αποχαιρέτησε το κοπάδι του λίγο πριν από τη θανάτωση των ζώων, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Ο Θέμης Καμμένος οδηγεί τα περίπου 500 πρόβατά του έξω από τον στάβλο, εμφανώς συγκινημένος. Όπως αναφέρει, πολλά από τα ζώα ήταν έγκυα και αναμενόταν να γεννήσουν τους επόμενους μήνες.

Ο ίδιος εξέφρασε παράλληλα ερωτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων στα ζώα. Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Το κοπάδι μου… Θα πάει κι αυτό όπως πόσα άλλα, άδικα. 21 Μαΐου ο πρώτος έλεγχος αρνητικός, 21 Αυγούστου δεύτερος έλεγχος θετικός με αντισώματα. Στο διάστημα μεταξύ των ελέγχων δεν εμφάνισαν κανένα απολύτως σύμπτωμα.

Καλό ταξίδι, κοπέλες μου. Φεύγετε στα καλύτερά σας, έγκυες και πάντα φροντισμένες, όπως σας είχα. Και αν ήταν θετικά πριν από τον πρώτο έλεγχο, γιατί δεν φάνηκε στα αποτελέσματα; Κατά πόσο τελικά είναι αξιόπιστα;».

«Το κοπάδι είναι οικογένειά μου»

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο κτηνοτρόφος περιέγραψε τον δεσμό που έχει αναπτύξει με τα ζώα του και τις συνέπειες που έχει για τον ίδιο η απώλεια ολόκληρου του κοπαδιού.

«Το κοπάδι είναι οικογένειά μου. Αυτά τα ζώα, από μικρά, από τη μέρα που γεννήθηκαν από τις μάνες τους, τα έχω μεγαλώσει. Αυτά τα ζώα που βλέπετε είναι τριών μηνών έγκυος, θα γεννούσαν τέλος Οκτωβρίου, δηλαδή φέρουν και δύο έμβρυα το λιγότερο μέσα στην κοιλιά τους το καθένα και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην οικονομική καταστροφή που συνεπάγεται η απώλεια του κοπαδιού, καθώς όπως είπε, μετά τη θανάτωση δεν θα έχει πλέον εισόδημα από την κτηνοτροφική δραστηριότητα.

«Εγώ προσωπικά, αύριο δεν έχω κάτι να κάνω το πρωί, όταν σφαχτεί το κοπάδι. Δεν θα έχω και κανένα οικονομικό εισόδημα από εδώ και πέρα», ανέφερε, θέτοντας παράλληλα ζήτημα σχετικά με τις αποζημιώσεις και την οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων.

«Πού είναι το υπουργείο; Πού είναι αυτά που μας υποσχέθηκαν για αποζημιώσεις, απώλεια εισοδήματος, ενίσχυση ζωοτροφών γιατί είναι έγκλειστα τα ζώα. Είναι απόν».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημείωσε ότι για τη διαχείριση της κατάστασης ακολουθείται η ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κτηνοτρόφος υποστηρίζει ακόμη ότι οι οικονομικές απώλειες για τους παραγωγούς είναι μεγάλες, καθώς, πέρα από τα ζώα που θανατώνονται, υπάρχουν απώλειες από την παραγωγή γάλακτος, τις ζωοτροφές και τα αρνιά που παραμένουν αδιάθετα.

«Οι μισοί έχουν αποζημιωθεί με ένα ποσό εξευτελιστικό των 150 ευρώ το ζώο. Οι υπόλοιποι δεν έχουν πάρει ούτε το γάλα το κατεστραμμένο, που πετάγαμε σχεδόν 20 μέρες, ένα μήνα, ούτε την απώλεια παραγωγής που έχουμε, τα αρνιά που έμειναν αδιάθετα και έχουν γίνει πλέον κριάρια. Μας υποχρεώνουν να έχουμε έγκλειστα τα ζώα, να τα ταΐζουμε, χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση», καταλήγει ο Θέμης Καμμένος.