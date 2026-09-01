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Δένδιας από Δουβλίνο: Ο αναθεωρητισμός στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια

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THESTIVAL TEAM

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Ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, η Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Δουβλίνο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, οι υπουργοί Άμυνας συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό και τη Στρατηγική της ΕΕ για το Διάστημα στους τομείς της Ασφάλειας και της Άμυνας (EU Space Strategy for Security and Defence).

Κατά το γεύμα εργασίας, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, ενημέρωσε τους υπουργούς της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Ο Ν. Δένδιας προσερχόμενος στο Συμβούλιο, δήλωσε ότι, στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «θα συζητήσουμε εκτός από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, τις προκλήσεις που συνιστά για την ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, η νέα διάσταση του Διαστήματος, ο Κυβερνοχώρος, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, τα drones».

Η Ελλάδα, όπως τόνισε, «έχει να προσφέρει σε αυτόν τον διάλογο», υπογραμμίζοντας πως «η ”Ατζέντα 2030” και η ”Ασπίδα του Αχιλλέα” είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στην χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, anti-drone, αντιβαλλιστικό Θόλο, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές».

Καταλήγοντας ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Έχω επίσης, την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών».

Νίκος Δένδιας

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