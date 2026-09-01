Άνδρες: Γιατί δυσκολεύονται να κάνουν δίαιτα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και ποιος είναι ο παράγοντας που μπορεί να τους βοηθήσει περισσότερο.



Πολλοί άνδρες δυσανασχετούν όταν πρέπει να κάνουν δίαιτα, συχνά επειδή πιστεύουν ότι τα παραδοσιακά προγράμματα αδυνατίσματος είναι πολύ στερητικά και έχουν σχεδιασθεί με βάση τις ανάγκες των γυναικών, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.

Η μελέτη είναι η πρώτη που εξετάζει τι παρακινεί τους άνδρες να χάσουν βάρος, τα προσωπικά βιώματά τους και τις προσεγγίσεις στο αδυνάτισμα που τους προσελκύουν περισσότερο.

Όπως ανακοίνωσαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin (ARU), στην Αγγλία, πραγματοποίησαν τη μελέτη τους σε 24 Βρετανούς, ηλικίας 30 ετών και άνω. Όλοι ήταν ή είχαν υπάρξει υπέρβαροι και είχαν κάνει δίαιτα ή προγραμμάτιζαν να την αρχίσουν.

Όπως έδειξαν οι απαντήσεις τους σε σχετικά ερωτήματα, συσχέτιζαν την δίαιτα με την απαγόρευση κατανάλωσης των αγαπημένων τους τροφίμων. Επομένως για να την ακολουθήσουν, ένιωθαν πως θα έκαναν μεγάλη θυσία.

«Η λέξη «δίαιτα» είναι πολύ αρνητική, διότι αμέσως μόλις την πεις, ο κόσμος αυτομάτως σκέφτεται την στέρηση», είπε ένας εθελοντής.

«Οι πειρασμοί είναι φυσιολογικά αυτοί που σε κάνουν να την σταματάς», δήλωσε ένας άλλος.

Οι συμμετέχοντες είπαν επίσης ότι ήταν πιθανότερο να απορρίψουν μία δίαιτα εάν ένιωθαν πως κάλυπτε περισσότερο τις ανάγκες των γυναικών. Παραδέχτηκαν επίσης ότι φυσιολογικά η δίαιτα είναι κάτι που κάνουν οι γυναίκες!

«Νομίζω ότι οι γυναίκες προσέχουν περισσότερο το σώμα τους, τον όγκο και το σχήμα του απ’ ό,τι οι άνδρες», ανέφερε ένας συμμετέχων.

Οι συμμετέχοντες είπαν ακόμα ότι η συσχέτιση της δίαιτας με τις γυναίκες αντικατοπτριζόταν και στις σχετικές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα περιοδικά. Είπαν ακόμα ότι οι ίδιοι αισθάνονταν αμήχανα και άβολα όταν άρχιζαν μία δίαιτα.

Κρίσιμη η υποστήριξη από τη σύντροφο

Ωστόσο πρόσθεσαν πως θα ήταν πιο πρόθυμοι να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα αν δεν ήταν πολύ στερητικό, αν ήταν στο πλαίσιο ανταγωνισμού με άλλους άνδρες ή αν προσπαθούσαν να αδυνατήσουν μαζί με την σύντροφό τους.

Στην πραγματικότητα, η υποστήριξη από το ταίρι τους ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για μακροχρόνια ακολούθηση κάποιου διατροφικού προγράμματος. «Αν δεν είχα την υποστήριξη της συζύγου μου, δεν θα τα είχα καταφέρει ποτέ», παραδέχθηκε ένας εθελοντής.

Πολλοί άλλοι πρόσθεσαν πως οι γυναίκες τους ήταν εκείνες που ενορχήστρωναν σε μεγάλο βαθμό τις αλλαγές που έπρεπε να κάνουν στη διατροφή τους. Και αυτό διότι είχαν περισσότερες γνώσεις και εμπειρία στη δίαιτα.

Ωστόσο υπήρχαν και άλλοι που δήλωσαν πως είχαν βρει σημαντική βοήθεια σε μέντορες ή φίλους τους.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση PLOS One. Όπως γράφουν οι ερευνητές, τα περιττά κιλά αποτελούν σημαντικό πρόβλημα δημοσίας υγείας. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως στους άνδρες, όπου το σχεδόν 67% είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, με το ποσοστό να αυξάνεται διαρκώς.

Τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι άνδρες χρειάζονται προγράμματα αδυνατίσματος ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτούς, λένε οι ερευνητές. Εκτός από δίαιτα, πρέπει να ενσωματώνουν και στοιχεία ανταγωνισμού ή πρόκλησης, ίσως αθλητισμό ή κάποιας μορφής φυσική δραστηριότητα.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιου είδους ακαδημαϊκή μελέτη για να κατανοήσει τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς που χρειάζονται οι άνδρες για να αδυνατίσουν», δήλωσε ο επιβλέπων ερευνητής Dr. Justin Roberts, καθηγητής Διατροφικής Φυσιολογίας στο Anglia Ruskin.

Όπως εξήγησε, η μελέτη έδειξε ακόμα πως για να είναι ελκυστικά τα προγράμματα αδυνατίσματος στους άνδρες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν:

Γρήγορα οφέλη

Συχνές ανταμοιβές

Αισθητικά οφέλη

Αυτό που δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνουν είναι η λέξη «δίαιτα», συμπλήρωσε. Εκείνα, δε, που μπορεί να είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικά, είναι τα προγράμματα αδυνατίσματος για ζευγάρια ή έστω τα προγράμματα που μπορούν να ακολουθήσουν μαζί με φίλους τους.

Οι ερευνητές εκτιμούν πως απαιτούνται περαιτέρω έρευνες, σε μεγαλύτερο αριθμό εθελοντών, για να επαληθευτούν τα ευρήματά τους.

Πηγή: iatropedia.gr