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Γερμανία: Σε εξέλιξη επιχείρηση εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο Βρανδεμβούργο

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βρανδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο Βρανδεμβούργο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέε-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι έως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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