Κυψέλη: Προχωρούν σε δωρεά των οργάνων του οι γονείς του 15χρονου που έχασε τη ζωή του με πατίνι

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 15χρονου που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη, με του γονείς του παιδιού να προχωράνε σε μια μεγαλειώδη κίνηση και να δωρίζουν τα όργανα του παιδιού τους.

Ο ανήλικος, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Το ατύχημα είχε σημειωθεί στις 23 Αυγούστου, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Ο 15χρονος είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και είχε υποβληθεί σε κρανιεκτομή.

Ο 15χρονος που είχε βγει μια βόλτα στην Κυψέλη παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.

«Μετά τον θάνατό του, ο πατέρας του βρίσκεται σε συνεννόηση με το νοσοκομείο προκειμένου να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων του παιδιού του. Όπως αναφέρθηκε, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια για τη διαδικασία και ο πατέρας αποφάσισε να προχωρήσει στη συγκεκριμένη πράξη, η οποία αναμένεται να γίνει στην Αθήνα, ακολουθώντας το ειδικό πρωτόκολλο που προβλέπεται» αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, στο newsit.gr.

Την ίδια ώρα, η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των ηλεκτρικών πατινιών και τη χρήση κράνους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, ο 15χρονος δεν φορούσε κράνος όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Παρά την αυστηροποίηση του πλαισίου για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, εξακολουθούν να καταγράφονται περιστατικά οδηγών που κινούνται χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με τις συνέπειες σε αρκετές περιπτώσεις να είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Τέλος, τα νούμερα από τα ατυχήματα παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα το 2025 είχαμε 400 παιδιά με πάνω από 200 να νοσηλεύονταν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία, ενώ φέτος στο πρώτο εξάμηνο έχουμε 300 περιστατικά με πατίνια.