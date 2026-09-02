Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο και την Γερμανίδα σύντροφό του

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας που δηλώνουν γονείς του βρέφους, η σορός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη στο διαμέρισμα της Κυψέλης.

Παράλληλα και σύμφωνα με το iefimerida.gr, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία.

Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη.

Επιπλέον και οι τρεις βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτουργία, και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για αυτή την υπόθεση.

Και οι τρεις από το πρωί απολογούνται στην ανακρίτρια για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών και της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού.

Ανατριχιαστικοί ισχυρισμοί από τον 43χρονο

«Προσπαθούσα να σπάσω τον πάγο με το μαχαίρι», φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος, επιχειρώντας να εξηγήσει τα τραύματα στην πλάτη του νεκρού βρέφους.

Ένας ισχυρισμός που προκαλεί ανατριχίλα και βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών.

Για τους αστυνομικούς, θεωρείται βέβαιο πως ο 43χρονος δολοφόνησε το βρέφος, παρότι ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά την πράξη αυτή.

Πηγή: iefimerida.gr