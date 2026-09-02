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Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 22χρονο Αφγανό που χτύπησε και λήστεψε εκδιδόμενη στη Γιαννιτσών

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 12:00 το μεσημέρι πήρε ο 22χρονος Αφγανός, ο οποίος χτύπησε και λήστεψε μια 28χρονη εκδιδόμενη στη Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιων των δικαστικών αρχών, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων για ληστεία.

Τέλος, μέχρι την απολογία του παραμένει υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ όταν ο 22χρονος συμφώνησε να έρθει σε σεξουαλική επαφή με 28χρονη έναντι χρηματικής αμοιβής η οποία ανερχόταν στο ποσό των 20 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της συνεύρεσης -σύμφωνα με την Αστυνομία- ο 22χρονος την εξανάγκασε, με χρήση σωματικής βίας, να του επιστρέψει τα χρήματα.

Λίγο αργότερα ο 22χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και συνελήφθη.

Θεσσαλονίκη

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