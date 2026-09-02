Κ. Καραγκούνης: Μόνιμα τα νέα μέτρα στήριξης – Πάνω από 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός το 2027

Μόνιμο χαρακτήρα θα έχουν τα μέτρα στήριξης που πρόκειται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης.

«Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος», υπογράμμισε, ασκώντας παράλληλα κριτική στις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τις οποίες χαρακτήρισε μη κοστολογημένες.

Ο κ. Καραγκούνης απέφυγε να επιβεβαιώσει εάν στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί νέα αύξηση του μόνιμου βοηθήματος προς τους συνταξιούχους ή περαιτέρω διεύρυνση των δικαιούχων. Ανέφερε, ωστόσο, ότι «θα υπάρξει στήριξη και των συνταξιούχων», προσθέτοντας πως πολλές επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες θα διαπιστώσουν ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Η ενίσχυση των συνταξιούχων

Αναφερόμενος στο μόνιμο ετήσιο βοήθημα, ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι το μέτρο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 με ποσό250 ευρώ και αφορούσε αρχικά 1.063.169 συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Με τη συμπερίληψη των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, ο αριθμός είχε αυξηθεί σε περίπου 1.452.000, με δημοσιονομικό κόστος 363 εκατ. ευρώ.

Όπως σημείωσε, μετά την αύξηση του βοηθήματος στα 300 ευρώ και τη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, οι δικαιούχοι προσεγγίζουν πλέον τους 1.925.000 και το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 578 εκατ. ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια, σύμφωνα με τον ίδιο, αυξήθηκαν από τις 14.000 στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και από τις 26.000 στις 35.000 ευρώ για τους έγγαμους. Αντίστοιχα, τα όρια της ακίνητης περιουσίας διαμορφώθηκαν στις 300.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 400.000 ευρώ για τους έγγαμους.

Ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε επίσης στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, στις αυξήσεις των συντάξεων και στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια οι συντάξεις έχουν ενισχυθεί συνολικά κατά 16,3%.

Για την πρόταση της αντιπολίτευσης σχετικά με την επαναφορά της 13ης σύνταξης, ανέφερε ότι απαιτούνται 2,1 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος, εάν συνυπολογιστεί και η πρόταση για 13ο μισθό, ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ.

Πάνω από 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Ο υφυπουργός Εργασίας επιβεβαίωσε ότι τον Απρίλιο του 2027 θα υπάρξει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία, όπως έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, θα τον οδηγήσει πάνω από τον αρχικό στόχο των 950 ευρώ.

«Τον Απρίλιο του 2027 θα γίνει η σχετική εισήγηση από την υπουργό Εργασίας και θα ακολουθήσει η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγκούνη, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί περίπου κατά 40% σε σύγκριση με το 2019, ενώ η αύξηση του μέσου μισθού ξεπερνά το 35%. Υποστήριξε ακόμη ότι ο μέσος μισθός προσεγγίζει πλέον τα 1.768 ευρώ.

Παραδέχθηκε, πάντως, ότι μαζί με τους μισθούς έχει αυξηθεί και το κόστος ζωής, επισημαίνοντας ότι τα νοικοκυριά εξακολουθούν να χρειάζονται στήριξη. Πρόσθεσε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις και οι συμφωνίες για τις τιμές βασικών προϊόντων αναμένεται να περιορίσουν περαιτέρω την επιβάρυνση των καταναλωτών.

Στο 7,9% η ανεργία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καραγκούνης στα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα οποία η ανεργία υποχώρησε τον Ιούλιο του 2026 στο 7,9%, από 8,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.379.823, αυξημένοι κατά 41.365 σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ οι άνεργοι περιορίστηκαν σε 356.508, καταγράφοντας μείωση κατά 45.192 άτομα.

Στους άνδρες η ανεργία διαμορφώθηκε στο 5,9%, ενώ στις γυναίκες υποχώρησε στο 10%. Στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 24 ετών, το ποσοστό μειώθηκε στο 16,8%, έναντι επιπέδων που πλησίαζαν το 39% το 2019.

Ο υφυπουργός υποστήριξε επίσης ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», από το 2019 έχουν δημιουργηθεί περίπου 580.000 νέες θέσεις εργασίας.

Αυξημένοι οι έλεγχοι – Πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ

Αναφερόμενος στους ελέγχους στην αγορά εργασίας, ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας αξιοποιεί πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ανάλυση κινδύνου, ώστε οι παρεμβάσεις της να είναι περισσότερο στοχευμένες.

Όπως είπε, το 2019 είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 54.000 έλεγχοι, ενώ το 2025 ο αριθμός τους αυξήθηκε στους 82.233. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαν ήδη διενεργηθεί 42.486 έλεγχοι, με την εκτίμηση ότι μέχρι το τέλος του έτους θα ξεπεραστεί το προηγούμενο ρεκόρ.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ανήλθαν σε 12.614.750 ευρώ, ενώ για αδήλωτη εργασία έφτασαν τα 15.760.500 ευρώ. Επιπλέον, για άρνηση εισόδου των ελεγκτών ή μη παροχή στοιχείων και πληροφοριών επιβλήθηκαν κυρώσεις ύψους 2.270.860 ευρώ.

Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στον κλάδο της εστίασης και ακολούθησαν το λιανικό εμπόριο, η επισκευή οχημάτων και μοτοσικλετών, οι χερσαίες μεταφορές και τα καταλύματα.

Ο κ. Καραγκούνης διευκρίνισε ότι ο ρόλος της Επιθεώρησης Εργασίας είναι αρχικά συμβουλευτικός, καθώς επιδιώκει την ενημέρωση των επιχειρήσεων και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. «Όταν, όμως, υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας, προφανώς θα επιβάλλονται πρόστιμα», σημείωσε.

«Αγεφύρωτο χάσμα» με τον Αντώνη Σαμαρά

Ερωτηθείς για τις σχέσεις της κυβέρνησης με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο υφυπουργός Εργασίας ανέφερε ότι «φαίνεται να υπάρχει ένα αγεφύρωτο χάσμα».

Όπως είπε, εάν ο κ. Σαμαράς προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, θα παρουσιάσει τη δική του πολιτική ατζέντα και θα κριθεί, όπως όλα τα κόμματα, από τους πολίτες στις εκλογές.

Για το ζήτημα που προέκυψε με την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, ο κ. Καραγκούνης έκανε λόγο για αστοχία της εταιρείας που τη διαχειρίζεται, η οποία διορθώθηκε, υπογραμμίζοντας ότι «σε καμία δημόσια υπηρεσία και σε καμία πλατφόρμα του Δημοσίου δεν υπάρχει αναφορά σε τρίτο φύλο».

Υπενθύμισε, τέλος, ότι ο ίδιος είχε διαφωνήσει με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αναγνωρίζοντας πως έγιναν λάθη στην επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος.