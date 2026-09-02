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Δούρου: Άλλη μία μελανή σελίδα για τη Βουλή και τους θεσμούς, με υπογραφή του ίδιου του πρωθυπουργού

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Για «άλλη μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του πρωθυπουργού», έκανε λόγο η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου σε δήλωσή της από το περιστύλιο της Βουλής σχετικά με την μη εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της αντιπροέδρου.

«Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται τον ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του, την Έλενα Ακρίτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πραξικοπηματικά μια ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και τη γυναικεία παρουσία, μετά από 30 ολόκληρα έτη», υπογράμμισε, σχολιάζοντας πως «σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς, ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο».

«Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονεία της Δεξιάς», προσέθεσε.

Ρένα Δούρου

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