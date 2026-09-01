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Ιράν: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εγκαταστάσεις στο νησί Κεσμ στα Στενα του Ορμούζ

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THESTIVAL TEAM

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Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα εναντίον στόχων του Ιράν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ στη συνέχεια η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επιβεβαίωσε τη στρατιωτική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι ΗΠΑ έβαλαν στο στόχαστρο θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή του Ορμούζ. Η επιχείρηση άρχισε στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πληροφορίες για εκρήξεις σε διάφορα σημεία. Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σιρίκ. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

Η CENTCOM ανέφερε ότι τα αμερικανικά πλήγματα αποτελούν απάντηση σε πρόσφατες ενέργειες που αποδίδονται στους Φρουρούς της Επανάστασης και είχαν ως στόχο εμπορικά πλοία αλλά και αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

«Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Οι εξελίξεις στην περιοχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους που χτυπήθηκαν και τις συνέπειες των αμερικανικών επιθέσεων.

ΗΠΑ Ιράν

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