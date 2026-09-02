Μενδώνη: Η τοπική κοινωνία πρέπει να επενδύσει στην επένδυση που κάνει το κράτος

Την ανάγκη η τοπική κοινωνία της Ημαθίας να αξιοποιήσει την πολύ μεγάλη επένδυση που έχει πραγματοποιήσει το κράτος στον πολιτισμό και στα μνημεία της περιοχής, συνδέοντάς την με την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, ανέδειξε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο 1ο Αναπτυξιακό Forum Αιγών, στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών.

Η Υπουργός χαρακτήρισε τον πολιτισμό «βασικό μοχλό ανάπτυξης», επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η επένδυση ενός ευρώ στον πολιτισμό μπορεί να αποδώσει από 3,44 έως 4,1 ευρώ. Παράλληλα, ανέφερε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί περισσότερα από 900 έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,5 δισ. ευρώ, γεγονός που, όπως είπε, το καθιστά «έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το επόμενο βήμα στις Αιγές, η κ. Μενδώνη υπογράμμισε ότι πλέον η πρόκληση αφορά την ίδια την περιοχή και τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει την κρατική επένδυση. «Το επόμενο βήμα είναι η ίδια η τοπική κοινωνία να επενδύσει στην επένδυση την οποία κάνει το κράτος. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει βασική αρμοδιότητα να αποκαθιστά τα μνημεία και να δημιουργεί μουσειακούς χώρους. Οι Αιγές, η Βέροια, η Ημαθία εν γένει είναι ένας ευλογημένος τόπος, με πάρα πολλά μνημεία όλης της ιστορικής διαχρονίας της Ελλάδας», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, μόνο οι πρόσφατες παρεμβάσεις του υπουργείου στις Αιγές συνιστούν μια επένδυση που μπορεί να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. «Από εκεί και πέρα, πώς τα αξιοποιεί όλα αυτά η τοπική κοινωνία; Χρειάζεται να συνδεθούν οι δημόσιες πολιτικές με τις πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας και του ιδιωτικού τομέα», τόνισε.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού δεν εξαντλείται στην αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων, αλλά απαιτεί τη δημιουργία μιας συνολικής βιωματικής εμπειρίας για τον επισκέπτη. Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα την οινοτουριστική αξιοποίηση του ξινόμαυρου.

Όπως είπε, ένας επισκέπτης που πληροφορείται μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου ή της πλατφόρμας Hellenic Heritage ότι το ξινόμαυρο της Ημαθίας έχει ενταχθεί ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα πρέπει να μπορεί να επισκεφθεί ένα οινοποιείο, να έχει μια οργανωμένη εμπειρία και να γνωρίσει το τοπικό προϊόν. «Θέλει να πάει και να βρει το οινοποιείο ανοιχτό με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως το βρίσκει στην Τοσκάνη, όπου θα δώσει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα τα 100 ή τα 150 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανάλογη εμπειρία, πρόσθεσε, μπορεί να δημιουργηθεί και γύρω από την αρχαιολογική έρευνα, καθώς πρόσφατα θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα του κοινού να επισκέπτεται μέρος της ανασκαφικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον πολιτισμό, υποστηρίζοντας ότι το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ένας από τους λίγους δημόσιους φορείς που διαθέτουν συγκροτημένη πολιτική στον συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα, χαρακτήρισε την πλατφόρμα Hellenic Heritage σημαντικό εργαλείο, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να περιηγηθεί ψηφιακά σε αποκατεστημένα μνημεία μέσω κινητού ή υπολογιστή.

Τα γλυπτά του Παρθενώνα και η «Οδύσσεια» του Νόλαν

Σε ερώτηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και τη στάση της βρετανικής πλευράς, η κ. Μενδώνη τόνισε ότι η ελληνική στρατηγική παραμένει σταθερή. «Δεν αναγνωρίζουμε κατοχή, κυριότητα και νομή στο Βρετανικό Μουσείο, στην αγγλική πλευρά. Θεωρούμε ότι τα Γλυπτά βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ως προϊόν αρπαγής και μάλιστα βίαιης, με άμεση καταστροφή του μνημείου από το οποίο αφαιρέθηκαν, συν ότι αποτέλεσαν προϊόν οικονομικής συναλλαγής του Έλγιν», είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει πως θα θέσει το ζήτημα στην πρώτη συνάντηση που θα έχει με τον Βρετανό ομόλογό του. «Εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε. Έχουμε στρατηγική. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η στρατηγική που ανακοινώνεται παύει να είναι στρατηγική. Έχουμε τη στρατηγική μας και προχωρούμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται χρόνος» και πως «οι κόκκινες γραμμές είναι πάρα πολύ λεπτές, αλλά και πολύ ισχυρές και στις δύο πλευρές».

Τέλος, αναφερόμενη στην προβολή της Ελλάδας μέσα από την κινηματογραφική παραγωγή «Οδύσσεια», η υπουργός τόνισε ότι για πρώτη φορά η χώρα διαθέτει στρατηγική πενταετίας για την προσέλκυση μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών. Για τη συγκεκριμένη παραγωγή, όπως ανέφερε, το Υπουργείο Πολιτισμού ανταποκρίθηκε σε πολύ σύντομο χρόνο στα αιτήματα που αφορούσαν αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι ζητήθηκε να συμπεριληφθούν στα γυρίσματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ