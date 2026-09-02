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Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της πόλης

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Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κατάστημα ψιλικών στην οδό Κασσάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, την περασμένη Κυριακή (30/08).

Υπενθυμίζεται πως του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστρική κλοπή, καθώς και για οπλοφορία και άσκοπους πυροβολισμούς

Κατά πληροφορίες, ο 38χρονος ισχυρίστηκε: «Δεν θυμάμαι ούτε πυροβολισμούς ούτε τίποτα. Άρπαξα το μπουκάλι με το ουίσκι. Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να μπήκε στο κατάστημα ψιλικών και, με την απειλή χρήσης βίας, άρπαξε ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό. Πελάτης του καταστήματος παρενέβη, του αφαίρεσε το προϊόν και το παρέδωσε στον ιδιοκτήτη.

Ο 38χρονος αποχώρησε, ωστόσο επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα, έχοντας μαζί του κοντόκανη καραμπίνα, την οποία φέρεται να είχε κρύψει κάτω από τη ζακέτα του. Κατά την Αστυνομία, αναζητούσε τον άνδρα που είχε προηγουμένως παρέμβει. Καθώς δεν τον εντόπισε, φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές προς την οροφή του καταστήματος, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Αμέσως μετά έφυγε από το σημείο, αλλά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί και πραγματοποιούσαν αναζητήσεις στην περιοχή.

Θεσσαλονίκη

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