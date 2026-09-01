Λάρισα: Στο εδώλιο ο 58χρονος καθηγητής που ασέλγησε σε 16χρονη μαθήτρια – “Σε κακή ψυχολογική κατάσταση το κορίτσι” λένε οι γονείς της

Ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας η δίκη του 58χρονου καθηγητή Θεολογίας και συμβούλου Σχολικής Ζωής, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου που είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας της, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης από εκπαιδευτικό κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Η υπόθεση αφορά 16χρονη μαθήτρια του σχολείου στο οποίο δίδασκε ο κατηγορούμενος και, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι πράξεις που του αποδίδονται φέρονται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2024-2025 και ειδικότερα τους πρώτους μήνες του 2025, εντός του σχολικού χώρου.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου εξετάστηκαν εκπαιδευτικοί, καθώς και οι γονείς της ανήλικης, με το δικαστήριο να επιχειρεί να φωτίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες αναπτύχθηκε η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του καθηγητή και της μαθήτριας, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους γονείς στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η κόρη τους. Όπως τόνισαν, η ανήλικη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση, παρακολουθείται από ψυχολόγο, ενώ κρίθηκε αναγκαίο να αλλάξει και σχολικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παραπεμπτικό βούλευμα, η 16χρονη είχε αρχικά απευθυνθεί στον καθηγητή ζητώντας τις συμβουλές του, καθώς εκείνος είχε παράλληλα την ιδιότητα του συμβούλου Σχολικής Ζωής. Η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε μεταξύ τους φέρεται, κατά το κατηγορητήριο, να απέκτησε στη συνέχεια διαφορετικό χαρακτήρα, ενώ ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται και στα ηλεκτρονικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει.

Ο κατηγορούμενος αρνείται ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, χωρίς ωστόσο να αρνείται την αποστολή μηνυμάτων. Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης είχε ακολουθήσει έρευνα από το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, καθώς και η παρέμβαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων.

Καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ήταν και η αντίδραση του ίδιου του σχολείου, ενώ μετά τη σύλληψη και την απολογία του ο 58χρονος είχε οδηγηθεί στη φυλακή.

Τέλος, η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, οπότε, σύμφωνα με τον εκτιμώμενο προγραμματισμό της διαδικασίας, αναμένεται η απολογία του κατηγορουμένου και στη συνέχεια η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας.