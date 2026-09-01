Ιστορικό μετάλλιο για την εθνική χάντμπολ στους Μεσογειακούς Αγώνες: Ηττήθηκε στον τελικό απ’ την Αίγυπτο και κατέκτησε το Ασημένιο

Τη μεγαλύτερη διεθνή επιτυχία στην ιστορία της πανηγύρισε η Εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης και διεκδίκησε το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην ισχυρή Αίγυπτο, γνωρίζοντας τελικά την ήττα με 31-29, έπειτα από μία ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση.

Η ελληνική ομάδα στάθηκε ανταγωνιστική καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται ισόπαλο 17-17.

Στο δεύτερο μέρος οι Αιγύπτιοι απέκτησαν μικρό προβάδισμα, το οποίο διατήρησαν μέχρι το τέλος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Παρά την απώλεια της κορυφής, η δεύτερη θέση συνιστά ιστορικό επίτευγμα για την Εθνική Ανδρών, καθώς πρόκειται για το πρώτο μετάλλιο της σε Μεσογειακούς Αγώνες, αλλά και γενικότερα σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 7-6, 9-9, 11-12, 15-13, 17-17, 20-20, 22-21, 24-21, 27-26, 28-27, 31-29

ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Μπατής 3, Ελευθεριάδης 2, Τζίμπουλας 6, Ταπάντζης, Παγιάτης 3, Παπάζογλου 1, Αναστασίου, Κυριακίδης, Κουκουλάς 3, Ρούσος 1, Τζωρτζίνης 1, Παπαντωνόπουλος 1 (9/40), Στάθης 8.

Διαιτητές: Μονιτίλο-Σιμόνε (Ιταλία). Παρατηρητές: Ντίαζ (Ισπανία), Αλπάιτζε (Λετονία). Δίλεπτα: 2-4. Πέναλτι: 3/4.

Η γυναικεία ομάδα έπεσε μια θέση κάτω, κατέκτησε το Χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας της Αλγερίας στον μικρό τελικό με 29-25.