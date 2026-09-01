Χαλκιδική: Πάνω από 12.000 λίτρα απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από το Ποσείδι στο 2ο CleanFest

Με μεγάλη συμμετοχή και ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου το 2ο CleanFest @ Possidi 2026 στο Ποσείδι Χαλκιδικής.

Περισσότεροι από 65 εθελοντές και εθελόντριες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική συμμετείχαν στη δράση καθαρισμού, ενώ το «πράσινο» λεωφορείο μετέφερε από νωρίς το πρωί συμμετέχοντες από τη Θεσσαλονίκη στο πεδίο της δράσης.

Μέσα σε μόλις δύο ώρες συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 56 σακούλες χωρητικότητας 100 έως 250 λίτρων και πάνω από 12.000 λίτρα μικροαπορριμμάτων, καθώς και σημαντικός όγκος ογκωδών αποβλήτων.

Μεταξύ αυτών εντοπίστηκαν εξοπλισμός παραλίας και κατασκήνωσης, σκουριασμένα σίδερα, μεταλλικά και ξύλινα αντικείμενα από ιδιοκατασκευές, τελάρα, σιδερένιο βαρέλι, σωλήνες και ακόμη ένας νεροχύτης.

Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, η ημέρα συνεχίστηκε στην παραλία, ενώ στο πλαίσιο του CleanFest πραγματοποιήθηκε και το Beachside Community Eco Talk, μια ανοιχτή συζήτηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών και ιδεών μεταξύ των μελών της κοινότητας των Cleaningans.

Ο Δήμος Κασσάνδρας στηρίζει σταθερά δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση, τον εθελοντισμό και τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την κοινωνία των πολιτών.

Στο πλαίσιο της δράσης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Παύλος Παντζίκης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Κασσάνδρας, απένειμε συμβολική τιμητική πλακέτα στους Cleaningans, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης για την ανιδιοτελή και διαρκή προσφορά τους στην καθαριότητα και την προστασία φυσικών και υπαίθριων χώρων του Δήμου.

Ο Δήμος Κασσάνδρας ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης ΑΠΘ και το εστιατόριό της για την ουσιαστική υποστήριξη και την προσφορά γευμάτων στους συμμετέχοντες, καθώς και στο Blue Banana Beach Bar για τη φιλοξενία.

Στη δράση συνέβαλαν επίσης το Σωματείο Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής (Σ.Ι.Ε.Π.Α.), το Cavo Delea Villas & Suites, το 4all Kalamaria Square και το Boogatsa – Eclectic Bougatserie.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον κ. Βασίλη Μόσχο, για τη διάθεση του γεωργικού του οχήματος και της καρότσας του, με τα οποία πραγματοποιήθηκε η φόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων στο τελικό σημείο.

Την υγειονομική κάλυψη της δράσης παρείχε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Κασσάνδρας, ενώ τη φωτογραφική κάλυψη και τις λήψεις με drone ανέλαβε το Frames of Spyros.

Ο Δήμος Κασσάνδρας ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές, τους διοργανωτές, τους φορείς και τις επιχειρήσεις που συνέβαλαν στην επιτυχία του CleanFest.

«Το CleanFest @ Possidi 2026 ολοκληρώθηκε, όμως το μήνυμα παραμένει ισχυρό: η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί συμμετοχή, συνεργασία και συνέπεια. Γιατί το τοπίο αλλάζει όταν δεν προσπερνάμε», καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου.