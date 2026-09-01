Γλυκαντικό που χρησιμοποιείται ευρέως ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού και εμφράγματος

Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο γλυκαντικό που περιέχεται σε προϊόντα όπως τσίχλες, οδοντόκρεμες, μαρμελάδες, γιαούρτια και παγωτά, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφράγματος και θανάτου, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη του είδους της.

Η ξυλιτόλη είναι μια αλκοόλη σακχάρου που απαντάται σε ορισμένα φυσικά τρόφιμα σε πολύ μικρές ποσότητες. Προστίθεται επίσης — συχνά σε ποσότητες έως και 1.000 φορές μεγαλύτερες — σε τρόφιμα, ποτά και προϊόντα στοματικής υγιεινής ως τεχνητό γλυκαντικό. Παρά την ολοένα και ευρύτερη χρήση της, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ξυλιτόλης στην υγεία δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς.

Η ερευνητική ομάδα στη Γερμανία που διεξήγαγε τη μελέτη διαπίστωσε ότι τα υψηλά επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα συνδέονταν με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Μόναχο, στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC), του μεγαλύτερου συνεδρίου καρδιολογίας στον κόσμο.

Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 17.710 ανθρώπους και συνέκριναν το 25% των ατόμων με τα υψηλότερα επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα με το 25% που παρουσίαζε τα χαμηλότερα επίπεδα. Τα άτομα με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ξυλιτόλης είχαν 57% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν ή να υποστούν έμφραγμα ή εγκεφαλικό μέσα σε διάστημα έξι ετών, σε σχέση με εκείνους που είχαν χαμηλότερα επίπεδα. Ακόμη και έπειτα από 30 χρόνια, ο κίνδυνος να έχουν υποστεί ένα από αυτά τα καρδιαγγειακά συμβάντα παρέμενε αυξημένος κατά 18%.

Η ανάλυση των δεδομένων από τις ενδιάμεσες ομάδες έδειξε ότι όσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα, τόσο υψηλότερο ήταν το ποσοστό των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αύξηση των καρδιαγγειακών συμβάντων που συνδέονταν με την ξυλιτόλη ήταν σταθερή, ανεξάρτητα από βασικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία και το φύλο.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη συσχέτιση ήταν ανεξάρτητη από παράγοντες όπως ο δείκτης μάζας σώματος, η υπέρταση, ο διαβήτης και τα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα — παράγοντες που ενδέχεται να ωθούν ορισμένους ανθρώπους στην επιλογή προϊόντων με λίγες θερμίδες.

Προβληματισμός για τη μακροχρόνια ασφάλεια της ξυλιτόλης

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Μάρκο Βιτκόφσκι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Charité του Βερολίνου, δήλωσε ότι τα νέα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες έρευνες που είχαν προκαλέσει ανησυχίες για την ξυλιτόλη.

«Σε προηγούμενες μελέτες, δείξαμε ότι η ξυλιτόλη μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα των αιμοπεταλίων να σχηματίζουν θρόμβους», ανέφερε. Ο Βιτκόφσκι και οι συνεργάτες του είχαν επίσης διαπιστώσει ότι τα υψηλά επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα συνδέονταν με ανεπιθύμητα καρδιακά συμβάντα σε άτομα υψηλού κινδύνου μέσα σε διάστημα τριών ετών.

«Οι άνθρωποι καταναλώνουν τεχνητές γλυκαντικές ουσίες γιατί πιστεύουν ότι είναι πιο υγιεινές από τη ζάχαρη και γενικά θεωρούνται ασφαλείς από τις ρυθμιστικές αρχές», είπε.

«Τα μακροπρόθεσμα ευρήματά μας στον γενικό πληθυσμό αναδεικνύουν πόσο λίγα γνωρίζουμε για την καρδιαγγειακή ασφάλεια της ξυλιτόλης και δείχνουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, ιδιαίτερα καθώς η ποσότητα του συγκεκριμένου γλυκαντικού στα προϊόντα συνεχίζει να αυξάνεται».

Ο καθηγητής Νταν Ατάρ, μέλος της επιτροπής επικοινωνίας της ESC, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε: «Οι τεχνητές γλυκαντικές ουσίες έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές από τη σύγχρονη κοινωνία και οι αξιολογήσεις ασφάλειάς τους ήταν θετικές και είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Ωστόσο, σε αυτή την παρατηρησιακή μελέτη φαίνεται ότι η ξυλιτόλη έχει αρνητική μακροπρόθεσμη επίδραση στα καρδιαγγειακά συμβάντα στον γενικό πληθυσμό. Όπως συμβαίνει με όλες τις παρατηρησιακές μελέτες, είναι δύσκολο να εξαχθούν συμπεράσματα για σχέση αιτίου-αποτελέσματος, όμως η συγκεκριμένη έρευνα δείχνει ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για ένα ζήτημα σημαντικό για την κοινωνία».

Η Ντελ Στάνφορντ, ανώτερη διαιτολόγος στο Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς, επισήμανε ότι οι κίνδυνοι για την καρδιακή υγεία συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου και ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται πως τα συστατικά που προστίθενται στα τρόφιμα δεν επιβαρύνουν την υγεία.

«Η μελέτη αυτή μας υπενθυμίζει ότι όλοι πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων και ποτών, τα οποία συχνά περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, αλατιού ή γλυκαντικών ουσιών, και να επικεντρωθούμε σε μια ισορροπημένη διατροφή που συμβάλλει στην προστασία της καρδιάς», κατέληξε η Στάνφορντ.