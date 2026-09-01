Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Δανάη Μπάρκα: “Καλό μήνα και από τους τρεις μας”

Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η Δανάη Μπάρκα, με την ίδια να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση, το βράδυ της Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου, με μία ανάρτηση στο Instagram.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο, ποζάροντας με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Στα τρυφερά στιγμιότυπα, φορά ένα ολόσωμο λευκό μαγιό που αναδεικνύει τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Ευχήθηκε μάλιστα «καλό μήνα» και από τα τρία μέλη της οικογένειάς της. «Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα…και από τους τρεις μας», έγραψε στη λεζάντα.

Η ανάρτησή της: