Δ. Ωραιοκάστρου: Υπογράφηκε η σύμβαση για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου σε Νεοχωρούδα και Πεντάλοφο

Ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωή των κατοίκων στη Νεοχωρούδα και τον Πεντάλοφο του Δήμου Ωραιοκάστρου τίθεται σε τροχιά υλοποίησης. Σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου ΝεοχωρούδαςκαιΠενταλόφου» προϋπολογισμού 595.000,01 ευρώ.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου,Παντελής Τσακίρης, η πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου (ΔΕΥΑΩ), Όλγα Γαβότση και ο εκπρόσωπος της εταιρείας που ανέλαβε να υλοποιήσει το έργο. Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν ο αντιδήμαρχος Καλλιθέας, Κυριάκος Δούμπαλας και η πρόεδρος της Κοινότητας Νεοχωρούδας, Αγγελική Κουριτενλή.

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση των υπολειπόμενων τμημάτων του εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου των οικισμών Νεοχωρούδας και Πενταλόφου, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του προβλήματος συλλογής και μεταφοράς των αστικών λυμάτων των δύο οικισμών.

«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση μιας υποδομής με ιδιαίτερη σημασία για τη Νεοχωρούδα και τον Πεντάλοφο. Η αποχέτευση αποτελεί βασική υποδομή για κάθε σύγχρονη και βιώσιμη κοινωνία και η ολοκλήρωση του δικτύου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την διοίκησή μας στον Δήμο Ωραιοκάστρου», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

«Με την υπογραφή της σύμβασης», πρόσθεσε ο κ. Τσακίρης, «προχωρούμε στην κατασκευή των υπολειπόμενων τμημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου. Πρόκειται για ένα έργο που έχει άμεσο και ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του Δήμου και της ΔΕΥΑΩ για τη δουλειά που έχει γίνει, ώστε να ξεπεραστούν οι τεχνικές δυσκολίες και να φτάσουμε στη σημερινή υπογραφή. Συνεχίζουμε με σχέδιο και επιμονή, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό και τεχνικό εργαλείο, με στόχο να ολοκληρώσουμε τις υποδομές που έχει ανάγκη ο Δήμος μας».

Το έργο

Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν σε δύο βασικά τμήματα του αγωγού αποχέτευσης. Το πρώτο βρίσκεται στην έξοδο του οικισμού της Νεοχωρούδας, ενώ το δεύτερο αφορά το τελικό τμήμα του αγωγού και τη διέλευσή του από την περιοχή της Εγνατίας Οδού.

Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων τμημάτων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης και την απρόσκοπτη μεταφορά των λυμάτων προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.) στην περιοχή της Σίνδου.

Η ανάγκη για την υλοποίηση των συμπληρωματικών εργασιών προέκυψε κατά τη φάση εφαρμογής της αρχικής μελέτης, λόγω απρόβλεπτων τεχνικών και κατασκευαστικών δυσχερειών, μεταξύ άλλων σε σημεία διέλευσης του αγωγού στην περιοχή της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, καθώς και σε τμήμα του συλλεκτήρακατάντη της Νεοχωρούδας.

Με την υλοποίηση του νέου έργου δρομολογείται η ολοκλήρωση της υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η υγειονομική προστασία των οικισμών, η περιβαλλοντική προστασία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.