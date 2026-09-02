Φωτιά στην Κάρυστο: Ήχησε το 112 για εκκένωση της Θεατρούπολης, επιχειρούν έξι εναέρια

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο στην Κάρυστο στην Εύβοια σε αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση.

Για την αντιμετώπισή της έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενη από 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα, με τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην #Κάρυστο Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Μηνύματα από το 112

Σημειώνεται πως αρχικά στην περιοχή στάλθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026

Ωστόσο λίγη ώρα αργότερα εστάλη νέο μήνυμα για εκκένωση της Θεατρούπολης.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Κάρυστο», αναφέρει το μήνυμα που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.