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Φωτιά στην Κάρυστο: Ήχησε το 112 για εκκένωση της Θεατρούπολης, επιχειρούν έξι εναέρια

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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο στην Κάρυστο στην Εύβοια σε αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση.

Για την αντιμετώπισή της έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενη από 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα, με τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Μηνύματα από το 112

Σημειώνεται πως αρχικά στην περιοχή στάλθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ωστόσο λίγη ώρα αργότερα εστάλη νέο μήνυμα για εκκένωση της Θεατρούπολης.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Κάρυστο», αναφέρει το μήνυμα που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.

Εύβοια Κάρυστος Φωτιά

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