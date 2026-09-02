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Νέα πρόκληση Ερντογάν: Ζητά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών

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Νέες προκλήσεις από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος αυτή τη φορά ζητά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών.

Σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από το Κιργιστάν προειδοποίησε πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το πως θα μπορούσε να αντιδράσει η Τουρκία αν η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αρκέστηκε στο «θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο».

«Εμείς λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Αν από το έδαφός μας, ας πούμε από το Κας, απευθύναμε μια φωνή προς την Ελλάδα, δεν θα μας άκουγαν; Εμείς όμως υπήρξαμε ειλικρινείς σε όλα τα ζητήματα. Ήμασταν η πλευρά που συμπεριφέρθηκε εποικοδομητικά. Ωστόσο, πολλές φορές δεν είδαμε να ανταποκρίνεται η άλλη πλευρά στην καλή μας διάθεση», δήλωσε επίσης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει κάτι: η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάζει τα δικαιώματά της». Η αγνόηση και η παραβίαση των διεθνών συνθηκών δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει τη νηφάλια και συνετή προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, διαπράττει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο που έχει πάρει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς» συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

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