Θεσσαλονίκη: Αφγανός είχε ερωτική συνεύρεση με εκδιδόμενη στη Γιαννιτσών, τη χτύπησε και της πήρε τα 20 ευρώ που της έδωσε
Intime
THESTIVAL TEAM
Θύμα ληστείας έπεσε μια 28χρονη εκδιδόμενη στη Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη από έναν 22χρονο Αφγανό ο οποίος είχε ερωτική συνεύρεση μαζί της έναντι χρηματικής αμοιβής.
Το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ όταν ο 22χρονος συμφώνησε να έρθει σε σεξουαλική επαφή με 28χρονη έναντι χρηματικής αμοιβής η οποία ανερχόταν στο ποσό των 20 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της συνεύρεσης -σύμφωνα με την Αστυνομία- ο 22χρονος την εξανάγκασε, με χρήση σωματικής βίας, να του επιστρέψει τα χρήματα.
Λίγο αργότερα ο 22χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και συνελήφθη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 47χρονο για τους πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο κατά 30χρονου – Τραυματίστηκε και μια γυναίκα
- Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις διακινητών μεταναστών στην Ασπροβάλτα – Μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς, τον έναν στον χώρο αποσκευών
- Νεπάλ: Πάνω από 1.130 οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση – Στους 4.462 οι αγνοούμενοι