Θεσσαλονίκη: Αφγανός είχε ερωτική συνεύρεση με εκδιδόμενη στη Γιαννιτσών, τη χτύπησε και της πήρε τα 20 ευρώ που της έδωσε

Θύμα ληστείας έπεσε μια 28χρονη εκδιδόμενη στη Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη από έναν 22χρονο Αφγανό ο οποίος είχε ερωτική συνεύρεση μαζί της έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ όταν ο 22χρονος συμφώνησε να έρθει σε σεξουαλική επαφή με 28χρονη έναντι χρηματικής αμοιβής η οποία ανερχόταν στο ποσό των 20 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της συνεύρεσης -σύμφωνα με την Αστυνομία- ο 22χρονος την εξανάγκασε, με χρήση σωματικής βίας, να του επιστρέψει τα χρήματα.

Λίγο αργότερα ο 22χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και συνελήφθη.