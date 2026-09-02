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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αφγανός είχε ερωτική συνεύρεση με εκδιδόμενη στη Γιαννιτσών, τη χτύπησε και της πήρε τα 20 ευρώ που της έδωσε

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Θύμα ληστείας έπεσε μια 28χρονη εκδιδόμενη στη Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη από έναν 22χρονο Αφγανό ο οποίος είχε ερωτική συνεύρεση μαζί της έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ όταν ο 22χρονος συμφώνησε να έρθει σε σεξουαλική επαφή με 28χρονη έναντι χρηματικής αμοιβής η οποία ανερχόταν στο ποσό των 20 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της συνεύρεσης -σύμφωνα με την Αστυνομία- ο 22χρονος την εξανάγκασε, με χρήση σωματικής βίας, να του επιστρέψει τα χρήματα.

Λίγο αργότερα ο 22χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και συνελήφθη.

Θεσσαλονίκη

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