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Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις διακινητών μεταναστών στην Ασπροβάλτα – Μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς, τον έναν στον χώρο αποσκευών

Intime
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Στη σύλληψη ενός 37χρονου Σέρβου και ενός 52χρονου Βούλγαρου προχώρησαν οι αρχές, για παράνομη μεταφορά ατόμων που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο περιπολιών και ελέγχων που διενεργούνται στην Ε.Ο. Καβάλας – Θεσσαλονίκης, χθες το βράδυ, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, στο ύψος του κόμβου και των διοδίων Ασπροβάλτας αντίστοιχα, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι άνδρες να οδηγούν επιβατικά αυτοκίνητα, μεταφέροντας παράνομα αλλοδαπούς, στερούμενος ταξιδιωτικών εγγράφων.

Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε ένα εκ των μεταφερόμενων ατόμων, στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος διακίνησης. Κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά και τέσσερα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τις συνεννοήσεις τους.

Επίσης, γίνεται μνεία στη συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Νευροκοπίου και της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Ετοιμότητας Δράμας για την περίπτωση σύλληψης του 52χρονου εκ των συλληφθέντων.

Θεσσαλονίκη

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