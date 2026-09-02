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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 47χρονο για τους πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο κατά 30χρονου – Τραυματίστηκε και μια γυναίκα

Intime
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Ένας 47χρονος συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή του Δενδροποτάμου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μετά από άγριο καβγά μεταξύ ομάδων Ρομά, λίγο πριν τις 9 το βράδυ. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα, πυροβόλησαν 30χρονο άνδρα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Από τα σκάγια τραυματίστηκε και μια 48χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες.

Θεσσαλονίκη

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