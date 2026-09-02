“Τουρισμός για Όλους”: Τα επόμενα βήματα για όσους κληρώθηκαν – Πότε ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση

Μετά την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων με τους δικαιούχους του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ελέγξουν αν η αίτησή τους έχει κληρωθεί, εν όψει και της ολοκλήρωσης της δεύτερης φάσης της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και να εντοπίσουν την αίτησή τους. Η αναζήτηση δεν γίνεται με ονοματεπώνυμο ή άλλα προσωπικά στοιχεία, αλλά με βάση τον αριθμό της αίτησης.

Στους πίνακες εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ του αιτούντος, καθώς και η σειρά της κλήρωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος πίνακας. Οι πίνακες είναι χωριστοί, ανάλογα με την περίοδο που έχει επιλέξει ο κάθε αιτών:

Τι πρέπει να κάνουν όσοι κληρώθηκαν

Για όσους έχουν κληρωθεί, δεν απαιτείται κάποια ενέργεια σε αυτή τη φάση. Η διαδικασία προχωρά αυτόματα.

Αφού σταλεί το σχετικό αρχείο στις τράπεζες που έχουν επιλεγεί από τους δικαιούχους, οι τράπεζες αναμένεται να εκδώσουν τις ψηφιακές άυλες κάρτες μέσα σε δύο ημέρες.

Στη συνέχεια, ο δικαιούχος θα λάβει από την τράπεζα που έχει επιλέξει μήνυμα με οδηγίες για την ενεργοποίηση της κάρτας. Παράλληλα, θα σταλεί email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην αίτηση, το οποίο θα περιλαμβάνει σύνδεσμο για τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης (password).

Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι απλή: Μετά τη δημιουργία του password, η κάρτα ενεργοποιείται και είναι διαθέσιμη για χρήση.

Πώς χρησιμοποιείται η κάρτα

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διαμονή σε καταλύματα εντός Ελλάδας, όπως ξενοδοχεία, κάμπινγκ και κατασκηνώσεις.

Η χρήση της γίνεται ηλεκτρονικά, είτε για online κράτηση και πληρωμή είτε μέσω POS της επιχείρησης, όπου αυτό υποστηρίζεται.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η κάρτα δεν παραμένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά την περίοδο που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην αίτησή του, δηλαδή στην υψηλή ή στη χαμηλή περίοδο. Εκτός της συγκεκριμένης περιόδου, η κάρτα είναι ανενεργή.

Τι γίνεται με όσους δεν κληρώθηκαν

Η μη επιλογή στην πρώτη κλήρωση δεν σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος χάνει οριστικά τη δυνατότητα να λάβει την επιδότηση.

Θα ακολουθήσει δεύτερη φάση του προγράμματος, στην οποία όσοι δεν κληρώθηκαν στην πρώτη φάση παραμένουν δυνητικοί δικαιούχοι.

Μάλιστα, για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα αίτηση ούτε νέα κλήρωση. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν από τους ήδη καταρτισμένους πίνακες των μη κληρωθέντων, με βάση τη σειρά που έχει προκύψει από την υφιστάμενη κλήρωση.

Τα ποσά της επιδότησης θα παραμείνουν ίδια.

Ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης θα ενισχυθεί τόσο από τον πρόσθετο προϋπολογισμό που έχει προβλεφθεί για τη συγκεκριμένη φάση όσο και από τυχόν αδιάθετα ποσά που θα προκύψουν από την πρώτη φάση.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.