ΗΠΑ: Δικαστής αποφάσισε την προσαγωγή σε δίκη του φερόμενου ως δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ

Δικαστής στη Γιούτα αποφάσισε χθες Τρίτη ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ να προσαχθεί σε δίκη, κρίνοντας ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, 23 ετών, είναι αντιμέτωπος με την ποινή του θανάτου αν καταδικαστεί για τη δολοφονία αυτή, με μια σφαίρα στον λαιμό, εν μέσω εκδήλωσης σε πανεπιστημιούπολη, τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Με δεδομένο τον φάκελο και όσα (…) κατατέθηκαν από τις αντίδικες πλευρές, διά της παρούσης διατάσσεται να προσαχθεί σε δίκη ο κατηγορούμενος Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον», είπε ο δικαστής Τόνι Γκραφ απευθυνόμενος στο ακροατήριο.

Η απόφαση ακολουθεί προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι δυο πλευρές παρουσίασαν τα επιχειρήματά τους για τη διεξαγωγή δίκης.

Η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε ιδίως μηνύματα στα οποία ο ύποπτος ομολογούσε ότι διέπραξε τη δολοφονία σε φίλους του. Η υπεράσπιση από την άλλη βασίστηκε στην αμφισβήτηση των αποδεικτικών στοιχείων, πάνω απ’ όλα του DNA, που συνέδεσε τον νεαρό με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Μετά την απόφαση του δικαστή, ο Τάιλερ Ρόμπινσον δήλωσε αθώος, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

«Η σημερινή απόφαση, σχεδόν έναν χρόνο αφού μας πήραν τον Τσάρλι, αποτελεί σημαντικό βήμα στην επιδίωξη της οικογένειάς μας να αποδοθεί δικαιοσύνη γι’ αυτόν», σχολίασε εκ μέρους της οικογένειας η Έρικα Κερκ, η χώρα του ίνφλουενσερ της αμερικανικής δεξιάς, μέσω X.

Ο φόνος του Τσάρλι Κερκ είχε προκαλέσει την εποχή πολιτικό σεισμό στις ΗΠΑ. Ο διαμορφωτής της κοινής γνώμης, 31 ετών, ήταν επικεφαλής της μεγαλύτερης οργάνωσης νεολαίας της αμερικανικής δεξιάς, της Turning Point USA. Η οργάνωση αυτή είχε ταχθεί σθεναρά υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ στην πιο πρόσφατη προεκλογική εκστρατεία.

Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ο Τσάρλι Κερκ ήταν χριστιανός εθνικιστής, φλογερός υπερασπιστής της παραδοσιακής οικογένειας και σφοδρός επικριτής της κοινότητας ΛΟΑΤ+ και των διεμφυλικών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ