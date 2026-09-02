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Με μεγάλη ανατροπή στον δεύτερο γύρο του US Open η Σάκκαρη, 2-1 τη Μοντγκόμερι

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THESTIVAL TEAM

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Προ ενός εντελώς απρόσμενου αποκλεισμού βρέθηκε η Μαρία Σάκκαρη (Νο33) αλλά μόλις βρήκε τα «πατήματά» της, έκανε την ανατροπή και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open νικώντας 2-1 σετ την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι (Νο187 στον κόσμο) στη Νέα Υόρκη.

Η νεαρή (22 ετών) πήρε το πρώτο σετ 6-2 και προηγήθηκε στο δεύτερο με 4-0 φέρνοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με την πλάτη στον τοίχο. όμως στο σημείο εκείνο η Σάκκαρη αντεπιτέθηκε, πήρε πέντε συνεχόμενα games, ισοφάρισε με 7-5 και πλέον όλα έγιναν πιο εύκολα.

Στο τρίτο σετ η ψυχολογία είχε αλλάξει πλέον στρατόπεδο και η Ελληνίδα επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της επικράτησε εύκολα 6-2. Αύριο στον Β΄ γύρο θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα (Νο58).

Μαρία Σάκκαρη

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