Ανδρεάδου: Αποχετευτικό δίκτυο και βιολογικός καθαρισμός για τα Λαγκαδίκια

Την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και σταθμού βιολογικού καθαρισμού, που θα εξυπηρετούν τόσο την Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο όσο και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδικίων, έθεσε ως βασική προτεραιότητα η Δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, στη σημερινή συνάντησή της με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη. Η Δήμαρχος ενημέρωσε την Υφυπουργό ότι ο Δήμος έχει ήδη μεριμνήσει για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου, και ζήτησε τη συνδρομή της για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

Η Δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, δήλωσε: «Καταθέσαμε στην Υφυπουργό ένα συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο αίτημα – τη χρηματοδότηση του αποχετευτικού δικτύου και του σταθμού βιολογικού καθαρισμού στα Λαγκαδίκια. Η σχετική μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για ένα αναγκαίο έργο, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες τόσο της Δομής όσο και ολόκληρης της Δημοτικής Κοινότητας, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και βελτιώνοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων. Η κοινωνία των Λαγκαδικίων έχει σταθεί όλα αυτά τα χρόνια με υπευθυνότητα, ανθρωπιά και ωριμότητα. Είναι δίκαιο αυτή η στάση να αναγνωριστεί έμπρακτα από την Πολιτεία, μέσα από μια υποδομή που θα μείνει στον τόπο και θα υπηρετεί όλους. Ζητήσαμε, λοιπόν, τη συνδρομή της κ. Βολουδάκη, ώστε, μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη, να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου. Ο Δήμος Λαγκαδά διεκδικεί με σχέδιο, προετοιμασία και τεκμηρίωση όσα χρειάζεται ο τόπος μας».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη της Υφυπουργού στην Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Λαγκαδικίων, σε θετικό και συνεργατικό κλίμα. Η κ. Βολουδάκη ενημερώθηκε για τη λειτουργία της Δομής, καθώς και για τις ανάγκες της περιοχής που συνδέονται με την πολυετή παρουσία της. Επί του συγκεκριμένου, η Υφυπουργός αντιμετώπισε θετικά το αίτημα της Δημάρχου και δεσμεύθηκε να εξετάσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να υπάρχει σταθερή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και του Δήμου Λαγκαδά, προκειμένου να αναζητηθεί η προσφορότερη λύση για την υλοποίησή του.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει τη συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με στόχο την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και τη δρομολόγηση ενός έργου με ουσιαστικό και μόνιμο όφελος για τα Λαγκαδίκια και όλο τον Δήμο