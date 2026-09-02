Νετανιάχου από τη Γάζα: Δεν αποχωρούμε, ελέγχουμε το 60% της Λωρίδας

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τα εδάφη που ελέγχει στη Γάζα έστειλε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε φυλάκιο του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

«Ελέγχουμε την περιοχή εδώ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στα εβραϊκά από σημείο κοντά στην Κίτρινη Γραμμή. Όπως ανέφερε, από το φυλάκιο είναι ορατές «προς κάθε κατεύθυνση» οι ισραηλινές πόλεις Ασκελόν, Σντερότ και Νετιβότ, καθώς και αρκετά κιμπούτς.

«Δεν αποχωρούμε. Παραμένουμε σε αυτή τη γραμμή. Ελέγχουμε το 60% της Λωρίδας. Και θα υπάρξει συνέχεια, γιατί εξουδετερώνουμε τους τρομοκράτες που μας απειλούν, το κάνουμε αυτό μέρα με τη μέρα», δήλωσε, παραπέμποντας στην ισραηλινή επίθεση της Δευτέρας με στόχο ανώτερο διοικητή της Χαμάς.

Netanyahu in Gaza:



We control the territory. We are not withdrawing. We are staying on this line.



We control 60% of the Gaza Strip, and there is still more to come, because we are eliminating the terrorists who threaten us, doing so day in and day out.



Yesterday, we took out… pic.twitter.com/7ZlhliaVX2 — Clash Report (@clashreport) September 2, 2026

Τον Νετανιάχου συνόδευαν ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ, ο επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης Γιανίβ Ασόρ και ο διοικητής της 99ης Μεραρχίας Ελάντ Τζούρι.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, οι διοικητές επί του πεδίου τον ενημέρωσαν για τις επιχειρήσεις του στρατού στην περιοχή, καθώς και για «τις προσπάθειες εξάλειψης των απειλών και διασφάλισης της ασφάλειας των στρατιωτών και των ισραηλινών κοινοτήτων».

Κατς: Παραμένει στο τραπέζι το σχέδιο αποχώρησης Παλαιστινίων

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε την Τετάρτη ότι παραμένουν στο τραπέζι τα σχέδια για τη διευκόλυνση της αποχώρησης Παλαιστινίων από τη Γάζα, αν και προς το παρόν έχουν «παγώσει».

Ειδικότερα, ο Κατς δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να διευκολύνει την αποχώρηση κατοίκων της Γάζας διά θαλάσσης, αεροπορικώς ή μέσω άλλων οδών, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Αίγυπτος δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει τη διέλευσή τους από το έδαφός της.