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Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στον Μύτικα Θήβας – 80 πυροσβέστες και 20 εναέρια μέσα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Περαιτέρω ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 13:50.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει δύο ελικόπτερα Chinook για την ενίσχυση της αεροπυρόσβεσης.

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Θηβαίων και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΓΕΕΘΑ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με στόχο την ανακοπή της πορείας της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Θήβα Φωτιά

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